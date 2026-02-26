Stavba obchvatu Zminného začala, zatím se jezdí komplikovaně přes obec

Martin Netolický, (3PK), hejtman, Pardubický kraj: “Skutečně od počátku jsme se setkávali s obtížemi zejména v majetkoprávní oblasti, dokonce i s různými aktivisty a nebylo to vůbec jednoduché, protože bez pomoci města Dašice a tehdejšího starosty bychom pravděpodobně ještě nezahajovali stavbu.”
Součástí stavby je jedna okružní křižovatka, jedna styková křižovatka před Dašicemi a jeden most přes Zminku.
Zdeněk Vašák, ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje: “Celá stavba začíná u vlakové zastávky Černá za Bory, pokračuje podél logistických center, potom už v nové trase podél železniční trati, napojuje se před kruhovým objezdem Dašic.”
Jan Hrabal, (ANO), náměstek primátora: “V tuto chvíli se ještě komplikovaně jezdí přes obec Zminný a na to navazuje obchvat Dašic a díky této přeložce lidé dostanou komfortní, bezpečné a rychlejší napojení na dálnici D35.”
Ladislav Valtr, (ODS), náměstek hejtmana: “No a samozřejmě výsledkem bude zklidnění dopravy v obytných zónách, dojde ke ztišení a vůbec celková bezpečnost dopravy se zvýší.”
Po nové komunikaci by první řidiči měli začít jezdit nejpozději na podzim roku 2027.
Zdroj: POLAR televize Ostrava