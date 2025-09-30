Stavba okružní křižovatky na Kunratické zpomaluje dopravu, ŘSD zde zvýší kapacitu dopravy

Tomáš Šulc, ŘSD Liberecký kraj: „Bude mít dva pruhy od Liberce na Jablonec a již před touto křižovatkou se musíte řadit do příslušného pruhu. Nejde už pak v té křižovatce přejíždět.“
Důvod celé investice je jednoduchý – zvýšit kapacitu této důležité křižovatky.
Tomáš Šulc, ŘSD Liberecký kraj: „To zkapacitnění je budované proto, že do budoucna intenzity dopravy v tomto místě budou tak velké, že stávající okružní křižovatka již nebude stačit. Stávající křižovatka je jednopruhová se třemi rameny. Nová okružní křižovatka bude čtyřramenná s tím, že čtvrté rameno bude pro připojení nového bytového komplexu Kunratická.“
Stávající okružní křižovatka se tak musí výrazně přeměnit.
Tomáš Šulc, ŘSD Liberecký kraj: „Budou tam dva pruhy od Liberce směrem na Jablonec, aby průjezdnost a zkapacitnění bylo dostačující. Dojde tam k výstavbě protihlukové stěny, bude upraveno odvodnění, veřejné osvětlení a vegetační úpravy.“
Jako u většiny okružních křižovatek, i tady je stavba rozdělená do několika etap, takže omezení pro řidiče se budou průběžně měnit.
Tomáš Šulc, ŘSD Liberecký kraj: „Výstavba probíhá za provozu, proto tam jsou jednotlivá omezení, je to rozděleno na několik etap s tím, že práce jsme zahájili teď v průběhu září a budou probíhat zhruba do poloviny prosince. Pak bude zimní technologická přestávka a dokončení stavby bude v příštím roce, tak aby bylo hotovo v červenci příštího roku.“
Za přestavbu křižovatky zaplatí Ředitelství silnic a dálnic 45 milionů korun.
