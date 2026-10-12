Stavba okružních křižovatek v Bzenci komplikuje dopravu

Doprava v Bzenci značně zhoustla po dostavbě dálnice D55, která teď končí právě u tohoto města. Vedení radnice proto chtělo, aby se tato nová situace řešila a spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic vytipovalo hlavní dopravní závady ve městě. Těmi byly právě obě opravované křižovatky.
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy pro řidiče i chodce při průjezdu městem. Jde o výstavbu dvou okružních křižovatek v centru města a dvou nových přechodů pro chodce s dělicími ostrůvky. Celkové náklady na stavbu činí 43,2 milionu korun bez DPH.“
Probíhající stavba ovšem přináší řadu dopravních komplikací. Kyvadlový provoz v přímém směru na sousední Moravský Písek nebo Vracov řídí semafory, na kterých si řidiči postojí několik minut v závislosti na hustotě provozu. Semafory je navíc zastaví dvakrát. Zcela uzavřená je pak odbočka na Strážnici. V Bzenci je navíc řada drobnějších uzavírek, cílem zákazů vjezdu do menších ulic je odradit řidiče od toho, aby objížděli stavbu po místních komunikacích. Výstavba okružních křižovatek a s ní i kyvadlový provoz potrvají do 6. listopadu. Silnice na Strážnici se má zprovoznit do konce září, stavba ale nabrala menší zpoždění.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59582.