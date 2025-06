Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze zkomplikuje průjezd Wilsonovou ulicí

Josef Richtr, náměstek generálního ředitele TSK hl. m. Prahy: "Bude se tam připravovat provizorní dvoupruhová komunikace, která bude sloužit jako objízdná komunikace k tomu, abychom my mohli zbourat most, který je na ulici Legerova a zároveň podchod. Most přijde nenávratně dolů a ty duté prostory budou pak zaplněny drenážním betonem.“

Část podchodu se pak zruší a část se stane velkým zázemím pro zahradníky, aby bylo možné starat se o zeleň v Praze. V místě jsou tak pouze dva jízdní pruhy, které vedou směrem na Hlavní nádraží a pak jeden odbočovací pruh do Vinohradské ulice.

Josef Richtr, náměstek generálního ředitele TSK hl. m. Prahy: "To znamená, že je tam o jeden jízdní pruh méně. Ty dopravní situace je potřeba sledovat a to jak ve zprávách, tak v navigačních systémech a pokud možno si naplánovat trasu s dostatečným časovým předstihem, protože určitě tam bude docházet ke kongescím jako takovým.“

Severojižní magistrála nicméně stojí prakticky neustále, kdy se kolony tvoří až za Nuselský most na ulici 5. května. Z tohoto pohledu by tak nemělo jít o nic nečekaného a jde tak zkrátka o běžný stav. Omezení se budou nicméně různě upravovat, podle toho, jak budou probíhat stavební práce.

Josef Richtr, náměstek generálního ředitele TSK hl. m. Prahy: "Jsou tam asi tři etapy a budeme vás informovat. Ale ta pravděpodobnost dostavby celé této trati je řádově asi dvacet až dvacet čtyři měsíců. My se samozřejmě budeme snažit tu stavbu nějakým způsobem zkrátit, jako se snažíme vždycky, abychom minimalizovali negativní dopady na občany a na dopravu.“

V místě tak platí červená míra dopravní komplikace a v dopravní špičce počítejte se zdržením více než 30 minut. Práce jsou naplánované do konce tohoto roku. Kompletně hotovo by ale mělo být až v roce 2027.

Zdroj: POLAR televize Ostrava