Stavbu podjezdu ve Studénce budou provázet dopravní omezení

Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: „Z pohledu řidičů – jako první začne dočasná uzavírka od 28. února, čili od soboty do neděle 8. března bude uzavírka mostu, který vede na kraji katastru Studénky přes Bílovku směrem na Bravantice.“
Následně bude zahájeno budování podjezdu, spojené s úpravou osobní i nákladní dopravy.
Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku), starosta Studénky: „Přejezd jako takový bude uzavřen od 7. března letošního roku, takže se vlastně spojí to, že přejezd nebude vůbec průjezdný a veškerá osobní doprava povede přes město, částečně bohužel i ta nákladní, minimálně do června či července letošního roku, než bude hotová objízdná trasa pro kamiony.“
Rekonstrukce křižovatek a silnic v okolí si vyžádají pochopení a zvýšenou pozornost a respektování dopravních značení od místních řidičů i chodců.
Libor Slavík (Studeňáci), starosta Studénky: „Bude to o trpělivosti jak místních občanů, kteří v bezprostředním okolí stávajícího železničního přejezdu bydlí a kteří budou mít částečně ztížen příjezd ke svým nemovitostem, byť nebude omezen nebo nebude znemožněn, ale měl by být vždy zachován.“
Pro osobní i nákladní dopravu by mělo být vše vyřešeno do konce letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava