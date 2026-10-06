Stavby se bez lidí neobejdou

S díly Skupiny VINCI Construction CS jste se určitě setkali, najdete je ve všech regionech obou zemí. Ulehčují lidem život, zpříjemňují toulky po krajině, sportování, pomáhají bezpečně se dostat do cíle jejich cest, dopravit k nim čistou vodu nebo jen zkrášlit místo, kde žijí. Stavby a projekty slouží s respektem k okolní přírodě i veřejnému prostoru.
„Naše stavby vnímáme jako živá místa, která lidé využívají každý den. Dávají jim bydlení, získávají v nich vzdělání, zjednodušují jim cesty do práce i na rekreaci. Chceme, aby tyto stavby přetrvaly a dělaly lepší místa pro život po generace,“ popisuje mluvčí Skupiny VINCI Construction CS Iveta Štočková.
Tradice, odbornost i mladé talenty
Skupinu tvoří více než dvacet tradičních a významných značek, díky nimž dokáže realizovat projekty ve všech oblastech stavebnictví. Mnoho z nich budete znát. Společnosti EUROVIA v ČR i SR jsou špičky v oblasti dopravně-inženýrského stavitelství. Stavby mostů a SMS se zaměřují na mostní objekty, PRŮMSTAV, SMP Construction a CL-EVANS staví byty, školky, renovují památky a dávají jim nový život, SMP Vodohospodářské stavby a ARKO TECHNOLOGY budují vodní díla, jako jsou čistírny a úpravny vod, přehrady či hráze. Skupina disponuje silnou surovinovou základnou, obalovnami, speciálními provozovnami i laboratořemi a projekcí.
„Žádná naše stavba ani provozovna se neobejde bez lidí. Ti jsou základním kamenem našeho úspěchu. Stavíme na jejich odhodlání, odbornosti a zkušenostech,“ říká Iveta Štočková. Skupina zaměstnává na 4300 odborníků, kteří každý rok pracují na více než 2200 projektech.
Firma přitom do svých řad láká nejenom zkušené stavaře, ale i mladé talenty z vysokých i středních škol. Dává jim možnost pracovat s nejnovějšími technologiemi, jako je BIM či umělá inteligence. Propojení akademického světa s praxí přináší ovoce oběma stranám. „Školy oceňují, že studenti nezůstávají pouze u teorie, my získáváme motivované kolegy a kolegyně, kteří v práci vidí jasný smysl, protože výsledky jejich práce jsou hmatatelné a k užitku všem,“ dodává Štočková.
Zdroj: VINCI Construction CS
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59471.