Stavební pozemky v Hrnčířích jsou připraveny k výstavbě dle přání klientů

Lokalita vyniká klidným prostředím v sousedství přírodní památky Hrnčířské louky, bez další plánované zástavby v okolí. Nabízí ideální kombinaci soukromí, zeleně a výborné dostupnosti do centra Prahy, které je vzdálené přibližně 20 minut jízdy autem.
V nabídce stále zůstávají dva lukrativní krajní stavební pozemky o nadstandardní výměře 1075 až 1378 m2, jež poskytují více soukromí a možnost výstavby rodinného domu. Díky atraktivní poloze představují zajímavou příležitost pro vlastní bydlení i dlouhodobou investici.
"Dokončení technické infrastruktury a veřejného prostoru je pro nás zásadním milníkem. Klientům přinášíme jedinečnou příležitost získat stavební pozemek pro kvalitní a moderní bydlení v atraktivní části Prahy," uvádí Irena Houžvičková, obchodní manažerka skupiny SATPO.
Více informací a kontakt: www.pozemky-hrncire.cz.
O společnosti
Realitní skupina SATPO se specializuje pod značkou SATPO na rezidenční development, pozemkový development pro výstavbu rodinných domů a rozvojový development. Pod značkou City Home investuje do existujících bytových domů, která dále zhodnocuje. Od roku 1994 působí především v Praze a okolí a má za sebou desítky úspěšných rezidenčních projektů.
Každý developerský projekt skupiny SATPO je navržen s péčí a precizností odpovídající zakázkovému krejčovství. Architektonické koncepty, promyšlená konstrukční řešení inspirovaná složitostí městského prostředí a vysoká kvalita finální dokončení až do nejmenšího detailu představují charakteristický "podpis" společnosti. Důraz na kontext zajišťuje citlivé navázání na okolní zástavbu, respekt k historickému prostředí a rozvoj moderní architektury s ohledem na sociální a urbanistické souvislosti.
Veškeré odborné zázemí spojené s pořízením a financováním nového bydlení, možnost klientských změn, realizace interiéru na klíč i další doplňkové služby před nastěhováním jsou nedílnou součástí klientské péče. Zkušený prodejní tým pomůže s výběrem nového bydlení v příjemném a komfortním prostředí prodejního centra SATPO.
Skupina SATPO dlouhodobě buduje pozitivní image a aktivně přispívá k rozvoji trhu s nemovitostmi. Patří mezi významné a stabilní hráče na realitním trhu a klade důraz na spokojenost svých klientů i investorů.
