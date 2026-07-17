Stavební sezona v Jihlavě přináší řadu dopravních omezení

Radovan Daněk, tiskový mluvčí Jihlavy: „8. června se začalo s tou definitivní fází oprav, která určitě potrvá celé léto.“
S další uzavírkou se letos řidiči setkají na ulici 17. května. Příčinou je oprava vodovodního a kanalizačního potrubí. Součástí bude i oprava chodníků.
Radovan Daněk, tiskový mluvčí Jihlavy: „Tato uzavírka částečně omezí městskou hromadnou dopravu a částečně i řidiče, kteří v této oblasti bydlí. Za to se omlouváme ale je to jedno z nejstarších kanalizačních potrubí, které praská a kořeny prorůstají do trubek.“
Významné dopravní omezení pak bude na samotném průtahu Jihlavy. Zde se bude jednat o úsek od Helenína až po výpadovku na Pelhřimov. Důvodem je především špatný technický stav komunikace.
Radovan Daněk, tiskový mluvčí Jihlavy: „Bude se to dělat po etapách, myslím si že jich bude celkem 11. Bude se to dělat tak, aby každá křižovatka byla průjezdná a aby se řidiči všude dostali s nejmenším množstvím překážek. Je to ale nutné opravit a řidiči musejí chvilku vydržet v případných kolonách.“
Zdroj: POLAR televize Ostrava