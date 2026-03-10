Stavební skupina HSF System staví v Žilině první 3D tištěnou automyčku

Automyčka naváže na obchodní centrum Klokan, které mezinárodní stavební skupina HSF System realizovala jako generální dodavatel v roce 2025. S využitím unikátní technologie 3D tisku se počítalo už při návrhu celého areálu. Nový objekt tak přirozeně doplní stávající zástavbu v blízkosti centra Žiliny a stadionu MŠK Žilina. „Stavebnictví, stejně jako jiná odvětví, se neobejde bez automatizace a robotizace. Ne všechny stavební činnosti je možné realizovat bez lidské práce, ale právě hrubé stavby jsou příkladem, kde už umíme 3D tisk betonu efektivně využívat,“ říká Tomáš Kosa, CEO, HSF System z investičního holdingu PURPOSIA Group, a dodává: „V Žilině jsme tuto pokročilou technologii zvolili také z důvodu zimního období a nízkých teplot, které nám neumožňovaly postavit automyčku „klasickým způsobem“.“
Samotný 3D tisk jednotlivých částí automyčky probíhal v České republice ve společnosti Coral Construction Technologies, která stojí za vývojem patentované technologie 3D Concrete Printing (3DCP) propojující tradiční materiál s automatizací a digitalizací. Technologie 3DCP umožňuje rychlejší výstavbu, přesnější provedení a menší množství odpadu. Přináší úsporu materiálu, času a dává architektům větší volnost při návrhu.
Automyčka v Žilině se bude skládat z celkem 40 kusů 3D tištěných dílů. Největší má rozměr 3,52 × 1,98 × 0,45 metru. Čistý čas tisku se pohybuje kolem 36 hodin. Stěny jsou vytištěny včetně nosné konstrukce a tepelné izolace, aby objekt splnil všechny požadavky na bezpečnost a provoz. Montáž probíhá na místě stavby ve dvou krocích. Nejprve se smontuje první nadzemní podlaží, poté následuje druhé podlaží. „Výhodou 3D tisku je možnost tisknout stavbu přímo na místě, nebo lze vytisknout prvky ve výrobní hale a převézt je na stavbu, kde je jednoduše smontujeme jako u projektu automyčky v Žilině,“ doplňuje Tomáš Kosa.
Mezinárodní stavební skupina HSF System a společnost Coral Construction Technologies mají s 3D tiskem zkušenosti z předchozích projektů, například první 3D vytištěná restaurace na světě ve skiareálu Kopřivná v České republice. Poloviční podíl ve firmě Coral Construction Technologies (Coral) má investiční holding PURPOSIA Group prostřednictvím společnosti HSF System.
