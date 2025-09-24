Stavební spoření roku 2025: Buřinka získala Zlatou korunu za chytré a dostupné řešení pro každého

  12:17
Praha 24. září 2025 (PROTEXT) - Stavební spoření patří u Čechů stále mezi nejoblíbenější finanční produkty. Využívají ho rodiče, kteří chtějí zajistit dětem finanční start do života, mladé rodiny plánující vlastní bydlení, i kdokoliv, kdo chce bezpečně budovat své rezervy. V dnešní uspěchané době má však málokdo chuť trávit čas na pobočkách nebo procházet hromady papírů. Buřinka nabízí elegantní řešení: Stavební spoření v Georgi lze sjednat i spravovat zcela online, pohodlně a bez komplikací.

Stavební spoření číslo jedna v roce 2025

Stavební spoření v Georgi od Buřinky získalo prestižní ocenění Zlatá koruna 2025 v kategorii Stavební spoření. Finanční akademie Zlaté koruny (porota složená z odborníků) vyzdvihla jeho moderní přístup, jednoduchost a dostupnost, díky nimž produkt vyniká na trhu. Zásadní předností je plně digitální sjednání a správa, která klientům umožňuje vše vyřídit pohodlně online, bez papírování a bez nutnosti návštěvy pobočky.

Produkt byl navržen tak, aby odpovídal současným potřebám Čechů. „Na stavebním spoření je krásné, že často začíná už v dětství. Rodiče ho zakládají dětem, aby jim pomohli do života. Jenže pro mladé rodiny bývá složité najít si čas na papírování. Proto jsme chtěli, aby založení i správa byla co nejjednodušší, klidně večer z gauče. Digitalizace nám umožnila zpřístupnit stavební spoření opravdu všem, kdo chtějí myslet na budoucnost,“ vysvětluje Jana Součková, odpovědná za produkt ve Stavební spořitelně České spořitelny.

Porota ocenila dostupnost i bezpečnost

Finanční akademie Zlaté koruny hodnotila produkt nejen z hlediska dostupnosti a jednoduchosti, ale také bezpečnosti, která je pro klienty zásadní. Akademici ocenili především propojení digitálního prostředí s možností kompletní online správy smlouvy a fakt, že produkt navazuje na státem podporovaný program. “Výsledky hodnocení ukazují, že akademiky zaujaly především produkty, které nabízejí širokou podporu online komunikace přes celý průběh smluvního vztahu mezi stavební spořitelnou a klientem,“ vysvětluje doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze a předseda Rady Finanční akademie Zlaté koruny.

Stavební spoření v Georgi nabízí klientům jednoduché a přehledné řešení bez poplatků za sjednání. Součástí produktu je také státní podpora až 1 000 korun ročně a možnost flexibilně měnit cílovou částku zdarma. U smluv uzavřených do konce roku navíc Buřinka státní podporou zdvojnásobí, a to až po dobu šesti let. Po dvou letech lze naspořené prostředky využít jako zástavu pro výhodný úvěr, a navíc je možné si půjčit až dvojnásobek naspořené částky. Buřinka tak reaguje na potřeby klientů, kteří chtějí mít své finance pohodlně pod kontrolou a zároveň využívat jeden z nejoblíbenějších spořicích produktů na českém trhu.

Buřinka: 30 let jistoty a finančního vzdělávání

Stavební spořitelna České spořitelny vznikla v roce 1994 a za více než třicet let pomohla milionům klientů financovat bydlení – od dětských vkladů přes spoření až po úvěry na rekonstrukce či nové domovy. Během této doby se potřeby klientů i celý trh výrazně proměnily, a proto se Buřinka dnes zaměřuje především na produkty, které podporují renovace, energetické úspory a plánování financí do budoucna. „Český bytový fond stárne, chceme proto, aby bydlení bylo pohodlné, zdravé a udržitelné. Digitalizace je pro nás cesta, jak zpřístupnit naše produkty všem. Jednoduše, rychle a bez bariér,“ vysvětluje Jana Součková.

Součástí strategie Buřinky je také podpora finanční gramotnosti, která podle společnosti není jen o číslech, ale především o schopnosti plánovat, vytvářet rezervy a žít bez zbytečného stresu. Stavební spoření je v tomto směru ideálním nástrojem, protože pomáhá lidem připravovat se na budoucí potřeby, ať už jde o vlastní bydlení, děti nebo důchod.

Jak Buřinka mění tradiční spoření na moderní digitální řešení

Díky ocenění Zlatá koruna 2025 se Stavební spoření v Georgi zařadilo mezi nejvýznamnější inovace roku a potvrzuje, že i tradiční produkty mohou být moderní, jednoduché a dostupné všem. „Stavební spoření v Georgi získalo ocenění právě za kombinaci digitalizace, přehlednosti a bezpečnosti, což jsou parametry, které český trh velmi oceňuje. Naznačuje cestu, jak i tradiční produkt může obstát u nové generace,“ vysvětluje Filip Doležal, Manažer projektu Zlatá koruna, a dodává: „Inovace, digitalizace a bezpečné využití AI budou rozhodujícím faktorem úspěšnosti všech budoucích finančních produktů. Dalším faktorem pak bude kvalitní finanční vzdělávání jako klíč k finanční jistotě a důvěryhodnému vztahu klientů k finančním službám.“

Více informací najdete nawww.burinka.cz/stavebni-sporeni-od-burinky/.

 

Zdroj: Zlatá koruna

 

 

