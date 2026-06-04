Stavební veletrh FOR ARCH vstoupí do nové éry: představí osm odborných platforem

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Praha 4. června 2026 (PROTEXT) - Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH patří již více než tři desetiletí mezi nejvýznamnější oborové události ve střední Evropě. Letošní ročník propojí odvětví architektury, stavebnictví, technických zařízení budov a nových technologií s důrazem na energeticky efektivní, inteligentní a dlouhodobě udržitelné stavby a projekty. Celkem se v Letňanech ve dnech 16. až 19. září představí novinky a trendy osmi tematických odborných platforem.

Stavebnictví si v předchozím roce prošlo dynamickým růstem, kdy stavební produkce v Česku meziročně vzrostla o téměř 11 procent. Dařilo se pozemním stavbám, ale i inženýrskému stavitelství. Statistici hovoří o roku 2025 jako o unikátu v novodobé historii, kdy během všech měsíců rostly všechny segmenty. A dařit se oboru bude podle predikcí i v roce letošním, i když by měla stavební produkce ve svém dynamickém tempu zmírnit.

FOR ARCH s novou nomenklaturou

Co všechno hýbe stavebními obory, jaké novinky vstupují na trh, které trendy udávají směr nebo jaké legislativní kroky se chystají? To jsou otázky, které spolu s mnoha dalšími zodpoví mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Již po sedmatřicáté se sejdou nejvýznamnější společnosti, odborníci, profesionálové, ale také zástupci široké veřejnosti, kteří plánují budování nového bydlení či rekonstrukci stávajícího. FOR ARCH 2026 bude ale jiný než jeho předchůdci. Na jednom místě totiž představí hned osm klíčových odborných platforem, které jsou důležitými pilíři odvětví stavebnictví.

V rámci letošního ročníku se nově zaměříme také na development a dostupnost bydlení v Česku. Významně se na FOR ARCHU budeme věnovat i disciplíně modularity a prefabrikace staveb. Přineseme navíc program plný přednášek, workshopů a možností setkání s odborníky napříč obory. Návštěvníci z řad široké veřejnosti mohou využít příležitosti bezplatných konzultací s profesionály,“ řekl hlavní manažer veletrhu Martin Pavlata.

Jaké platformy FOR ARCH nabídne?

Stavba a konstrukční prvky jsou základem, na nichž stojí každá stavba. Na veletrhu bude k vidění kromě produktů pro samotnou stavbu také portfolio strojů a konstrukčních systémů.

Platforma Interiéry budov představí prvky, které definují funkčnost, detail i samotný charakter budov. V Letňanech budou zastoupeny interiérové a exteriérové výplně, prvky a konstrukce.

Nebude chybět ani sekce nabízející efektivní a udržitelná konstrukční řešení nejen pro další generace – Dřevostavby, modularita a tiny houses. Nabídne kromě tradičních dřevěných domů modulární a udržitelné systémy.

Smart home a elektro jsou neoddělitelnou součástí dávající život a smysl budovám. V rámci veletrhu bude tato platforma zaměřena na novinky a trendy v odvětví elektrotechniky, osvětlení a udržitelných systémů.

Bezpečnost budov přinese to nejdůležitější v oblasti bezpečnostních a protipožárních technologií, nabídne komplexní řešení a ochranu budov samotných i jejich provozu.

Vytápění a obnovitelné zdroje energie jsou stále atraktivnější oblastí v popředí zájmu, v rámci veletrhu FOR ARCH nabídne tato sekce produkty a technologické novinky z oblastí vytápění, vzduchotechniky, klimatizací a OZE a zařízení pro efektivní a úsporný provoz budov.

Bazény a wellness jsou tradiční součástí veletrhu a ani letošní ročník nebude výjimkou, kdy představí to nejzajímavější z oboru jak pro rezidenční, tak i pro komerční objekty.

Development a digitalizace jsou poslední roky tématy v popředí celého stavebního oboru. Co jimi aktuálně hýbe nebo jaké technologie jsou vhodné pro řízení stavebních procesů, to nastíní stavební veletrh v PVA EXPO PRAHA.

Konference odborníků i prestižní soutěž

Stavební veletrh FOR ARCH není jen přehlídkou expozic, ale také interaktivním místem, které návštěvníkům přináší bohatý doprovodný program, praktické ukázky, konference, přednášky, workshopy i příklady dobré praxe.

První den veletrhu, ve středu 16. září, navíc proběhne prestižní konference Fórum stavebnictví pořádaná společností ABF ve spolupráci s odborným partnerem Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Událost nastíní klíčové okamžiky v odvětví za uplynulý rok. Zaměří se na vývoj stavební produkce v uplynulém roce, na otázku vlivu geopolitické situace na obor, na ceny a dostupnost stavebních materiálů či nedostatek pracovních sil. Zabývat se bude také zněním nového stavebního zákona, dostupností bydlení či rozvojem českých měst.

O hlavních výzvách sektoru budou diskutovat zástupci politické sféry, měst, firem, vzdělávacích institucí a další odborníci. Cílem konference je nejen pojmenovat bariéry, které brzdí soukromou i veřejnou výstavbu, ale především hledat konkrétní cesty, jak v dalším období nastavovat efektivní spolupráci státu a stavebního sektoru, aby i nadále bylo české stavebnictví funkčním pilířem české ekonomiky,“ řekla ředitelka konferenční divize společnosti ABF Martina Sovová.

Podrobnosti najdete na www.forarch.cz.

 

Zdroj: ABF

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