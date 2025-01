Stavebníci z Frekomosu za rok 2024 ušetřili přírodní zdroje a kapacity skládek díky unikátní technologii recyklace silnic

11:10

Praha 8. ledna 2025 (PROTEXT) - Díky moderním recyklačním metodám asfaltových silnic opravili stavebníci z Frekomosu v České a Slovenské republice za rok 2024 celkem 660.000 m2 silničních povrchů. Jen pro ilustraci: unikátní technologie recyklace silnic vedla k úspoře 5.450 velkokapacitních návěsů, které by jinak musely být použity k odvozu odpadu a těžbě kameniva, a zároveň k významnému snížení těžby přírodních zdrojů. Pokud by byly opravy provedeny klasickou metodou, ekologická zátěž by odpovídala koloně 10.901 návěsů sahající od Brna až do Ostravy.