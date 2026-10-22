StellaON získala certifikaci TÜV SÜD pro německé rozvodné sítě středního, vysokého a velmi vysokého napětí

Společnost TÜV SÜD posoudila chování měničů při poruchách sítě, jejich řízení činného a jalového výkonu a jejich reakci na změny frekvence. Certifikační proces kombinuje testování podle FGW TR3 s validací simulačních modelů podle TR4 v rámci programu TR8. Inženýři mohou využít ověřené modely DIgSILENT PowerFactory k posouzení chování měničů v rámci kompletního akumulačního zařízení.
Tyto tři normy se vztahují na akumulační zařízení připojená od distribučních sítí až po přenosovou soustavu. Norma VDE-AR-N 4130 se vztahuje na sítě o napětí 220 kV a vyšším, kde požadavky na připojení zohledňují stabilitu širší energetické soustavy.
StellaON 1250K/1575K disponuje funkcí startu za tmy a při plném zatížení dosahuje účinnosti 98,5 %. Udržuje jmenovitý výkon při okolních teplotách až do 55 °C bez snížení výkonu a dokáže dodávat 1,5násobek svého jmenovitého výkonu po dobu až 60 sekund. Chlazení s proměnnými otáčkami udržuje hladinu hluku na úrovni pouhých 65 dB, což umožňuje větší flexibilitu v případech, kdy akustické požadavky omezují umístění zařízení.
Pro developery a dodavatele EPC (energetických služeb se zaručeným výsledkem) usnadňuje tento certifikát výběr PCS a přípravu technických specifikací pro příslušné připojovací napětí. Poskytuje také základ pro certifikaci elektrárny a schválení připojení. Koncepční a síťové požadavky specifické pro daný projekt podléhají i nadále samostatnému posouzení na úrovni elektrárny.
StellaON absolvovala certifikaci EU, stejně jako národní certifikace v Německu, Polsku, Rumunsku a na dalších trzích. Je schválena pro nasazení v Rumunsku, Polsku, Nizozemsku, Belgii a Německu. Certifikace probíhá ve Spojených státech, Španělsku, Rakousku a Chile, přičemž její dokončení je plánováno na konec roku 2026.
Více než 15 projektů StellaON v Evropě, v asijsko-pacifickém regionu a v Africe se nachází ve fázi systémové integrace, dodávky nebo uvádění do provozu na místě. Objem objednávek v první polovině roku 2026 přesáhl 500 MW. Systém PCS byl rovněž ověřen v zemích a regionech včetně Vietnamu a Myanmaru, a to za extrémních teplot a vlhkosti i v aplikacích ostrovních mikrosítí.
O SINEXCELU
Společnost SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovanou kapacitou úložišť 17 GW, 200.000 stejnosměrných nabíječek pro elektromobily a téměř 20 milionů ampérů nasazených aktivních harmonických filtrů spolupracuje SINEXCEL s vedoucími podniky v oboru na posílení energetické nezávislosti.
Zdroj: Sinexcel
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59749.