Stéphane Lespérance jmenován generálním ředitelem kanadské pobočky společnosti Lockton

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Toronto 16. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Lespérance dostal za úkol poskytovat kanadským podnikům klientsky orientovaná řešení v oblasti rizik, lidských zdrojů a zaměstnaneckých benefitů

Lockton, největší soukromá nezávislá pojišťovací makléřská společnost na světě, dnes oznámila strategické jmenování zkušeného odborníka Stéphana Lespérancea do funkce generálního ředitele své nové kanadské pobočky. Tento významný krok podtrhuje závazek společnosti poskytovat kanadským podnikům špičkové poradenské služby na vysoké úrovni.

Stéphane Lespérance, který je široce uznáván jako přední osobnost kanadského pojišťovacího sektoru, nastupuje do společnosti Lockton po 24 letech působení ve vysokých manažerských pozicích ve společnosti Aon Canada, kde od roku 2019 zastával funkci prezidenta a od roku 2025 funkci prezidenta a generálního ředitele. Díky svým prokazatelným výsledkům v oblasti zvyšování kvality služeb klientům prostřednictvím vývoje a implementace komplexních strategií řízení rizik pro velké nadnárodní organizace v Severní Americe, Evropě a Asii a díky budování špičkových poradenských týmů má ideální předpoklady pro další rozvoj nabídky společnosti Lockton v Kanadě. Jmenování odráží strategii společnosti Lockton budovat organizaci vedenou Kanaďany, která bude podporovat podniky pohybující se v dynamickém provozním prostředí a čelící rostoucím nárokům v oblasti řešení rizik a lidských zdrojů.

„Kanada patří mezi deset největších pojistných trhů na světě. Jde o vyspělou, globálně propojenou ekonomikou, v níž se podniky potýkají se stále složitějšími a vzájemně propojenými riziky," uvedl Ron Lockton, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Lockton. „Díky našim dlouholetým vztahům v Kanadě jsme opakovaně slýchali o potřebě hlubší specializace a skutečně klientsky orientovaného poradenského modelu. Nezávislá struktura společnosti Lockton nám umožňuje tuto potřebu smysluplně naplnit. Získání lídra formátu Stéphana svědčí o síle a přitažlivosti našeho modelu soukromé společnosti. Přináší zkušenosti, důvěryhodnost a strategickou vizi potřebnou k poskytování prvotřídních poradenských služeb klientům po celé Kanadě."

Přístup společnosti Lockton v Kanadě se soustředí na zavedení jejího nezávislého, soukromě vlastněného modelu na trh, kde střední a velké společnosti hledají více přizpůsobené poradenství v celé škále oblastí souvisejících s řízením rizik a pracovní silou. Strategie společnosti kombinuje kanadské vedení a znalost místního trhu s globálními odbornými znalostmi, čímž sjednotí kanadský maloobchodní byznys s globální sítí Locktonu, aby mohla nabídnout jedinečné produkty a služby na kanadském trhu a lépe sloužit firmám působícím v Kanadě.

„Kanadské podniky dnes více než kdy jindy potřebují partnera, který rozumí stále složitějšímu rizikovému prostředí, kterému čelí – od nejistot v oblasti obchodu a dodavatelských řetězců přes kybernetické hrozby až po tlak na pracovní sílu, rostoucí náklady na benefity, klimatickou odolnost a specifické výzvy jednotlivých odvětví," uvedl Stéphane Lespérance, nastupující generální ředitel kanadského maloobchodního podnikání společnosti Lockton. „Nezávislý model společnosti Lockton je pro dnešní kanadský trh velmi relevantní. Poskytuje svobodu vybudovat platformu skutečně zaměřenou na klienta, což nám umožňuje soustředit se na dlouhodobý úspěch klienta. Těším se na sestavení spolupracujícího týmu odborníků, který bude pro naše kanadské klienty dosahovat výjimečných výsledků."

Jmenování navazuje na dlouholetou spolupráci společnosti Lockton s kanadskými klienty a nadnárodními podniky působícími v Kanadě. Společnost Lockton sdělí další podrobnosti v následujících měsících, kdy bude pokračovat v budování svého kanadského vedení, posilování přítomnosti na místním trhu a rozšiřování poradenských kapacit.

O Stéphanu Lespéranceovi

Stéphane Lespérance má téměř 30 let zkušeností v oblasti řízení rizik a úspěšně vyvinul a implementoval strategie pojistných programů pro velké nadnárodní organizace, zejména v Severní Americe, Evropě a Asii. Ve společnosti Aon Canada působil 24 let v řadě vedoucích funkcí, od roku 2019 jako prezident a od roku 2025 jako prezident a generální ředitel. Je také předsedou správní rady kanadského pojišťovacího institutu The Insurance Institute of Canada. Stéphane studoval řízení rizik na univerzitě l'Université du Québec a Montréal a absolvoval programy vzdělávání pro vedoucí pracovníky na univerzitách Kellogg School of Management Northwestern University a University of Chicago Booth School of Business. Ve volném čase se Stéphane věnuje triatlonu a rád tráví čas se svou rodinou.

O společnosti Lockton

To, co odlišuje společnost Lockton od ostatních, je zároveň její největší předností – nezávislost. Soukromé vlastnictví společnosti Lockton umožňuje jejím téměř 15 000 spolupracovníkům působícím ve více než 160 zemích soustředit se výhradně na rizikové a pojistné potřeby klientů. Díky odborným znalostem sahajícím po celém světě poskytuje společnost Lockton hluboké porozumění potřebné k dosahování pozoruhodných výsledků. Kanadská pobočka společnosti Lockton působí pod názvem Lockton Brokers, ULC.

Více informací naleznete na stránkách www.lockton.com.

KONTAKT PRO MÉDIA: Adam Sechrist, adam.sechrist@lockton.com

 

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