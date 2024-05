Štěrkovna Open Music 2024: prodáno 90 procent třídenních vstupenek

Loni festival zažil úspěšný ročník. Kapacita areálu byla opět vyprodaná. Návštěvnost tak vyrovnala rekord z roku 2019. Tedy z doby před pandemií koronaviru. "Vstupenky jsme loni začali prodávat krátce po skončení festivalu. Už od začátku o ně byl obrovský zájem. První dvě vlny se podařilo našim fanouškům vykoupit během několika hodin. Za takovou podporu moc děkujeme," řekl za pořadatele David Moravec.

Jeho kolega Matěj Ostárek dodal, že aktuálně je v prodeji posledních deset procent třídenních vstupenek. "Pak už budou k dispozici jen jednodenní lístky," řekl s tím, že letos pořadatelé nově v předprodeji zájemcům nabízejí i zlevněné vstupenky pro děti ve věku od 10 do 15 let.

I když do festivalu ještě dva měsíce zbývají, pořadatelé už nyní začali s úpravou části areálu, tak aby byl co nejlépe připravený na letní hudební přehlídku. "Loni jsme část prostoru, kde měla být rodinná zóna, nemohli využít. Po vydatných srážkách byl prostor silně podmáčený. Museli jsme improvizovat," uvedl Moravec. Ostárek dodal, že nechtějí, aby se podobná situace opakovala i letos.

"S podporou města jsme proto plochu upravili a připravili tak, aby lépe zvládala deště. Děkujeme stavební společnosti Tomáš STRAUB a firmě Zahrada k domu za rychlé provedení prací. Nyní už je plocha oseta trávou, těšíme se, až se znovu zazelená," dodal Ostárek.

Podle něj je pro festival spolupráce s lokálními firmami důležitá. "Je to jeden z pilířů naší Trvale udržitelné zábavy. Potřebné věci hledáme co nejblíže místu konání," uvedl. Doplnil, že generální partner společnost Tomáš STRAUB zajišťuje řadu technických záležitostí, společnosti Automotoland CZ a Chlebiš na samotnou akci půjčují elektromobily, Zahradnictví Novák dodává rostliny do některých festivalových prostor, Restaurace a penzion Stará celnice zajišťuje gastronomické služby pro VIP hosty, betonový mobiliář pochází z Betonárny Hlučín. Společnost Placement zajišťuje online reklamu. "Z hlučínských firem ještě spolupracujeme také s Optikou Kačmař, a společnostmi Seadon a Hlučín.net," doplnil Ostárek.

Festival v polovině léta nabídne na břehu jezera tři dny hudby a pohody. Vystoupí na něm kapely Tři sestry, J.A.R., Olympic, No Name a další. Přijede i Vojta Dyk, Aneta Langerová či čerstvá držitelka Ceny Anděl Pam Rabbit. Pořadatelé chystají i mimořádné projekty. Opět propojí Janáčkovu filharmonii Ostrava s DJ a hity taneční hudby. Přijede i Michal Pavlíček s orchestrem a hosty, kterými budou Bára Basiková a Načeva. Vystoupí rovněž operní pěvec Adam Plachetka. Společně s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers zahrají a zazpívají největší hity Ježka, Voskovce a Wericha.

www.sterkovnamusic.com