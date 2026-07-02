Štěrkovna Open Music: Ledecký s filharmonií, balkánský souboj dechovek

Jedním z vrcholů festivalu bude společný koncert Janka Ledeckého a Janáčkovy filharmonie Ostrava. Známý zpěvák a skladatel představí své největší hity v doprovodu jednoho z nejvýznamnějších českých orchestrů. „Spojení rockové a popové muziky se symfonickým zvukem slibuje opravdu velký a hlavně mimořádný hudební zážitek letošního léta,“ uvedl ředitel a zakladatel festivalu David Moravec.
Velkou pozornost si zaslouží i obnovení projektu Balkan Battle Live. Na jednom pódiu se proti sobě postaví dvě legendy balkánské dechové hudby – Boban Marković a Ekrem Mamutović Orchestra. Čeká nás osmdesát minut energické show inspirované tradicí balkánských festivalů, ve které nebude chybět virtuozita, spontánnost a strhující atmosféra.
Výjimečnou událostí bude letos také vystoupení písničkáře Pokáče s programem Pokáč dětem, který se stal fenoménem a vyprodal pražskou O2 arenu. „Na Štěrkovně půjde o jeho jediné festivalové uvedení, které je určené hlavně nejmladším návštěvníkům a jejich rodičům. Chceme tím posílit rodinný charakter festivalu a program na hlavní scéně nabídnout i dětem,“ uvedl druhý ředitel festivalu Matěj Ostárek.
Přímo v produkci festivalu vzniká nový projekt Triple X, který spojuje DJ Lowu, perkusistu Stanislava Víta a saxofonistu Radima Nowaka. „Společně pro nás tvoří program postavený na největších hitech taneční scény. To vše doplní velkolepá světelná a laserová show v samém finále festivalu,“ prozradil Moravec.
ŠOM letos připomene i významná výročí několika českých hudebních osobností. Speciální koncert připravuje Michal Prokop, který letos slaví osmdesátiny. Hostovat mu bude ženské vokální kvarteto Yellow Sisters, které patří k našim nejvýraznějším hudebním seskupením. Oslavovat se bude také u skupiny Chinaski, která si na festivalu dodatečně připomene třicet let své existence. Fanoušci se mohou těšit na speciální program připravený k tomuto výročí včetně těch největších hitů.
Podobné projekty pomohly ŠOM vybudovat pověst festivalu, který nabízí víc než jen běžné koncertní zastávky známých umělců. V minulých ročnících si mohli návštěvníci užít například společný projekt Richarda Müllera s gospelovým sborem, vystoupení skupiny O5 a Radeček s Prajzským symfonickým orchestrem, projekt Symphonic Dance Music, který propojil Janáčkovu filharmonii Ostrava, DJ Lowu a Dashu, nebo další speciální premiéry připravené přímo pro hlučínský festival. Právě koncerty na míru se staly jedním z důvodů, proč si Štěrkovna získala renomé nejen v Moravskoslezském kraji, ale i mezi fanoušky z celého Česka.
Vedle jedinečných projektů nabídne letošní ročník návrat Jarka Nohavici po osmi letech, koncert Bena Cristovaa, pestrý program na klubové scéně ŠOM Club Lenzing i mnoho doprovodných akcí. Letošní program festivalu, který se koná od 23. do 25. července v areálu Hlučínského jezera, bude podle pořadatelů historicky jeden z nejambicióznějších. Generálním partnerem ŠOM, jehož první ročník se uskutečnil v roce 2005, je stavební společnost Tomáš STRAUB. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a města Hlučín. Hlavními partnery jsou společnosti Kofola, Lenzing Biocel Paskov a NFCtron/Mastercard.
Zdroj: New Wind Production