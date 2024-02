Šternberskou společnost Excalibur Army navštívili vrcholní představitelé nizozemského armády a ministerstva obrany

Představitelé společnosti Excalibur Army patřící do Czechoslovak Group (CSG) minulý týden vedle generála Onno Eichelsheima přivítali také nizozemského velvyslance Daana Huisingu, dále zástupce velitele velitelství materiálového zabezpečení a IT generálmajora Ludyho Schmidta nebo plukovníka Simona Woudu, koordinátora nizozemské vojenské pomoci Ukrajině, které doprovázeli zástupci Ministerstva obrany ČR v čele s ředitelem Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci Alešem Vytečkou. S delegací do Excalibur Army přijeli také zástupci nizozemských médií.

Excalibur Army zajišťuje vývoj, výrobu i opravy a modernizace těžké pozemní vojenské techniky, přičemž v této oblasti působí již několik desítek let. Od počátku konfliktu na Ukrajině také ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR i zahraničními partnery zajišťuje dodávky potřebné techniky. "Mezi naše hlavní partnery patří právě Nizozemsko, které se finančně podílí na několika projektech. Jde především o dodávky desítek modernizovaných tanků T-72EA, dále o výrobu desítek protivzdušných systému MR-2 Viktor určených především k obraně před drony nebo nejnověji o dodávky moderních kolových samohybných houfnic DITA ráže 155 mm NATO," sdělil Pavel Doško, ředitel rozvoje obchodu s pozemní technikou společnosti Czechoslovak Group.

Nizozemská delegace se seznámila s minulostí i současností šternberské firmy a prohlédla si výrobní prostory, kde se modernizují tanky T-72EA a vyrábějí houfnice DITA pro ukrajinskou armádu. Tank T-72EA představuje modernizaci osvědčené tankové konstrukce a již se na ukrajinském bojišti osvědčil. Naproti tomu houfnice DITA je moderní digitalizovaný zbraňový systém, jenž vznikl ve vývojovém centru firmy a je zkonstruován tak, aby plnil standardy NATO i požadavky moderního bojiště. Hosté se také mohli seznámit s další nejnovější technikou z portfolia Excalibur Army, jako například s dělostřeleckým systémem Morana 155 mm NATO nebo vyprošťovacím a odsunovým vozidlem TREVA-30 či pancéřovaným hasičským speciálem Triton 4x4, které jsou stejně jako DITA postaveny na podvozku Tatra.

O společnosti Excalibur Army

Společnost Excalibur Army patřící do skupiny CSG je českým výrobcem a prodejcem těžkých vojenských vozidel, náhradních dílů, zbraní, munice a dalšího vojenského vybavení. Zaměřuje se na vývoj, výrobu moderních pozemních pancéřovaných a speciálních vozidel, a dále na servis a modernizace pozemní vojenské techniky. Firma má zákazníky po celém světě a spolupracuje s renomovanými světovými producenty bezpečnostních technologií.

O skupině CSG

Globální průmyslově-technologická skupina CSG vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem má klíčové výrobní podniky v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii a USA a své výrobky exportuje do celého světa. CSG soustavně investuje do rozvoje svých společností a zároveň expanduje v hlavních oborech svého podnikání. Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis. V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 10.000 zaměstnanců. V roce 2022 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 25 mld. korun. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl, obranný průmysl a výroba munice. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci setkat na všech kontinentech.

