Štěstí pro vás, pomoc pro druhé: Sazka představuje charitativní los ve spolupráci s Centrem Paraple

Nový los Paraple je dostupný od ledna 2025 za cenu 100 Kč jak v papírové, tak v online verzi. Losy Paraple přinášejí štěstí těm, kteří je stírají, a zároveň pomáhají druhým. Nabízejí výjimečné výhry, které sice nejsou milionové, ale zato častější. Díky tomu je šance na setření hlavní výhry 5 000 Kč opravdu vysoká. Celkem je na výhry přiděleno 169 milionů korun.

Sazka se rozhodla zisk z prodeje věnovat v plné výši na podporu projektů Centra Paraple a celková hodnota by za dva roky mohla dosáhnout až 20 milionů korun. Velikost daru závisí na počtu prodaných losů – čím více se jich prodá, tím větší částka půjde na podporu aktivit Centra Paraple.

„Centrum Paraple je důvěryhodná obecně prospěšná společnost, kterou založili Zdeněk Svěrák a občanské sdružení Svaz paraplegiků. Má dlouholetou tradici a já jsem hrdá, že můžeme jejich práci podpořit prostřednictvím charitativního losu,“ říká Eva Nováková, manažerka kategorie stíracích losů ze Sazky, a dodává: „Tento projekt vznikl velmi přirozeně a spontánně – myšlenka vytvořit charitativní los se zrodila při dobrovolnické návštěvě našich kolegů v Centru Paraple. Od nápadu k realizaci uběhlo jen pár měsíců a nyní máme příležitost pomoci tam, kde je to potřeba.“

Losy jsou k dostání na více než 7 600 prodejních místech Sazky po celém Česku i online, a to na webu Sazky nebo prostřednictvím mobilní aplikace.

Důvěryhodná spolupráce s příběhem

Pro úplnou transparentnost je na webových stránkách Centra Paraple vytvořena sekce, kde bude každé čtvrtletí zveřejňována aktuální výše příspěvků od Sazky a ukazovány konkrétní projekty nebo aktivity, které díky nim bude moci Centrum Paraple zaplatit. Speciální stránka je dostupná i prostřednictvím QR kódu, který zákazníci najdou na zadní straně každého losu.

„Srdečně děkujeme společnosti Sazka, že nám nabídla vstup do tohoto projektu. Objevovat nové možnosti financování, díky kterým snížíme závislost na darech, je pro Centrum Paraple důležité. Stejně jako mít stabilní a spolehlivé partnery. Spolupráce se Sazkou nás velmi těší,“ dodává Michaela Jánošková, projektová manažerka Centra Paraple.

Získané prostředky z prodeje charitativních losů Centrum Paraple využije především na financování pobytové služby, která probíhá formou třítýdenních turnusů. Ty mají jednoduchý, ale náročný cíl – vrátit člověka s poškozením míchy zpátky do života. Každý klient má sestavený program na míru tak, aby po jeho absolvování mohl svobodněji a samostatněji žít a zvládnout výzvy, které poškození míchy přináší. Letos navíc Centrum své služby rozšíří o terénní službu, kterou vyjde vstříc i těm, kteří do něj nemohou přijet nebo dávají přednost péči v domácím prostředí, a zdravotně-rekondiční pobyty. Díky tomu zvládne podpořit o 120 lidí ročně víc.

Všechny služby poskytuje v Centru Paraple tým odborníků – sociálních pracovníků, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, instruktorů nácviku soběstačnosti, pohybových terapeutů, psychologů, zdravotních sester, osobních asistentů a také lékaře, psychiatra či nutričního terapeuta.

Spolupráce s Centrem Paraple navazuje na dlouhodobé aktivity Sazky, která jako člen skupiny Allwyn podporuje podobně zaměřené projekty – například běh Wings for Life, zaměřený na výzkum léčby poranění míchy nebo partnerství s Českým paralympijským výborem.

Sazka s Centrem Paraple plánuje do budoucna spolupracovat i na dalších projektech a maximálně tak svou podporu rozšířit.

