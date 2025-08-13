Stevie® Awards oznamuje vítěze 22. ročníku mezinárodních cen International Business Awards® z celého světa

Vysoce úspěšné organizace a vedoucí pracovníci z celého světa byli oceněni zlatými, stříbrnými a bronzovými cenami Stevie® Award v rámci 22. ročníku International Business Awards®, jediného mezinárodního a komplexního programu ocenění v oblasti podnikání na světě.
Vítězové byli vybráni z více než 3800 nominací předložených organizacemi ze 78 zemí a teritorií.
Úplný seznam všech vítězů Stevie Awards 2025 v kategoriích zlato, stříbro a bronz je k dispozici na adrese www.StevieAwards.com/IBA.
Více než 250 odborníků z celého světa, kteří působí jako porotci Stevie Awards v devíti specializovaných porotách, posoudilo a ohodnotilo nominace, aby určilo vítěze.
Nejúspěšnějšími vítězi cen Stevie Awards v kategoriích zlato, stříbro a bronz jsou HALKBANK a pladis, obě společnosti z Turecka, které získaly po 21 vítězstvích.
Mezi vítězi tří nebo více zlatých cen Stevie Awards jsou společnosti pladis (11 vítězství), HALKBANK (10), Cathay Financial Holding Co. Ltd. (9), CarrefourSA (7), Lounge Group (7), PJ Lhuillier Inc. (7), Mang Inasal Philippines (6), Megaworld Lifestyle Malls (6), Tata Consultancy Services (6), Abu Dhabi Customs (5), ATREVIA CORPORACIÓN S.L (5), ExtendMax Vietnam Company Limited (5), Manila Electric Company (5), Pan American Energy (5), ZIMAT (5), Addvox (4), Enerjisa Enerji (4), HeyMo® The Experience Design Company (4), IBM (4), Miral Destinations (4), Partner.Co (4), Viettel (4), Iş Sanat (3), A.S. WATSON (3), Bank of the Philippine Islands (3), Community Development Authority (3), DDB Group Philippines (3), Dr. Phone Fix (3), Dubai Digital Authority (3), General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (3), Kendra Scott (3), Lenovo (3), Netcracker Technology (3), Türk Telekom (3), The City of Sydney (3) a WNS (3).
Všechny organizace po celém světě se mohou zúčastnit soutěže IBA a mohou podat libovolný počet nominací v široké škále kategorií za úspěchy v oblasti managementu, marketingu, public relations, zákaznických služeb, lidských zdrojů, nových produktů a služeb, technologií, webových stránek, aplikací, akcí a dalších.
Vítězové budou oceněni během slavnostního večera v portugalském Lisabonu v hotelu Corinthia dne 10. října 2025. Vstupenky se již prodávají.
Nominace na ročník 2026 soutěže IBA budou přijímány od února.
O cenách Stevie® Awards
Ceny Stevie Awards se udělují v devíti programech: Asijsko-pacifické ceny Stevie Awards, Německé ceny Stevie Awards, Stevie Awards pro Blízký východ a severní Afriku, Americké ceny za podnikání®, Mezinárodní ceny za podnikání®, Stevie Awards pro skvělé zaměstnavatele, Stevie Awards pro ženy v podnikání, Stevie Awards za vynikající technologie a Stevie Awards za prodej a zákaznický servis. Do soutěží Stevie Awards se každoročně přihlásí více než 12.000 organizací z více než 70 zemí. Stevie Awards oceňují organizace všech typů a velikostí a lidi, kteří za nimi stojí, a uznávají vynikající výkony na pracovištích po celém světě. Více informací o Stevie Awards najdete na http://www.StevieAwards.com.
Kontakt pro marketing
Nina Moore
+1 (703) 547-8389
