Stevie® Awards oznamují vítěze soutěže Mezinárodní ceny za podnikání ® 2026 ze 78 zemí a území

Úspěšné organizace a vedoucí pracovníci z celého světa byli oceněni zlatými, stříbrnými a bronzovými cenami Stevie® v rámci 23. ročníku soutěže International Business Awards® (Mezinárodní ceny za podnikání, IBA), jediného mezinárodního a všeobecného programu podnikatelských ocenění na světě.
Více než 3.800 nominací od organizací ze 78 zemí a teritorií posoudilo přes 210 odborníků z oblasti podnikání, kteří působili jako porotci v 11 specializovaných komisích. Vítězové byli vybráni na základě průměrného skóre uděleného v rámci nezávislého hodnotícího procesu.
Úplný seznam vítězů Stevie® Awards 2026 v kategoriích zlato, stříbro a bronz je k dispozici na adrese iba.stevieawards.com.
Organizace s největším počtem ocenění Stevie Awards
Nejúspěšnějším držitelem zlatých, stříbrných a bronzových Stevie Awards je společnost Viettel. Organizace skupiny Viettel na celém světě získaly celkem 28 ocenění, přičemž v čele se umístily společnosti Viettel Cambodia Pte., Ltd. a Viettel Peru S.A.C., z nichž každá získala šest ocenění. Mezi další vyznamenané organizace skupiny Viettel patřily Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, Viettel Group, Viettel IDC a Viettel Timor.
Mezi další vítěze, kteří získali čtyři nebo více zlatých cen Stevie, patří:
9 zlatých cen Stevie
Globe Telecoms, Inc., Manila, Filipíny
7 zlatých cen Stevie
Cathay United Bank, Tchaj-pej, Tchaj-wan
LLYC, Madrid, Španělsko
Tata Consultancy Services, různá místa
6 zlatých cen Stevie
Cathay Financial Holding Co. Ltd., Tchaj-pej, Tchaj-wan
HALKBANK, Atasehir, Turecko
IBM, různá místa
Megaworld Foundation, Inc. a Megaworld Lifestyle Malls, Taguig City, Filipíny
pladis, Istanbul, Turecko QNB, Istanbul, Turecko
Úřad pro rozvoj vlády Zvláštní administrativní oblasti Hongkong (HKSARG) a Rada stavebního průmyslu, Hongkong
5 zlatých cen Stevie
CarrefourSA, Maltepe, Turecko
Leobit, Austin, TX, USA
Miral, Abú Dhabí, Spojené arabské emiráty
4 zlaté ceny Stevie
Celní správa Abú Dhabí, Abú Dhabí, Spojené arabské emiráty
Addvox, Mexiko, Mexiko
AS Watson, Milán, Itálie a Hongkong
Beyaz Kagit San. ve Tic. A.Ş., Adana, Turecko
Cebuana Lhuillier, Makati City, Filipíny
Cisco Systems, San Jose, Kalifornie, USA
George Capital Finance Solutions, Sydney, Austrálie
HeyMo® The Experience Design Company, Istanbul, Turecko
Noguchi x, Budapešť, Maďarsko
Türkiye Sigorta, Beşiktaş, Turecko
Slavnostní předávání cen v Paříži
Vítězové budou vyznamenáni během slavnostního předávání cen na červeném koberci, které se uskuteční ve středu 28. října 2026 v hotelu Pullman Paris Montparnasse v Paříži ve Francii. V rámci této akce budou oceněni také vítězové letošních Cen Stevie pro vynikající zaměstnavatele, Cen Stevie za špičkové technologické výkony a Německých cen Stevie. Ceremoniál bude vysílán naživo na celém světě a vstupenky jsou již v prodeji.
„Gratulujeme všem vítězům soutěže Mezinárodní ceny za podnikání 2026 k jejich vynikajícím úspěchům," uvedla Maggie Millerová, ředitelka organizace Stevie Awards. „Letošní vítězové jsou odrazem pozoruhodné inovace, vůdčích schopností a kreativity, které vidíme v organizacích všech velikostí a napříč odvětvími na celém světě. Jejich úspěchy nastavují vysoký standard špičkových výkonů a těšíme se, až jejich úspěchy oslavíme na pódiu v Paříži letos v říjnu."
Mezinárodní ceny za podnikání uděluje organizace Stevie Awards, která pořádá devět předních světových programů udělování podnikatelských cen, včetně Amerických cen za podnikání® a Cen Stevie pro ženy v podnikání.
O soutěži Mezinárodní ceny za podnikání
Mezinárodní ceny za podnikání® je přední světový program udělování ocenění v oblasti podnikání. Nominace mohou podávat všechny organizace z celého světa – veřejné i soukromé, ziskové i neziskové, velké i malé.
Ceny IBA, známé také jako „mezinárodní Stevies", oceňují úspěchy ve více než 200 kategoriích, které pokrývají všechny aspekty pracovního prostředí. Kategorie oceňují mimo jiné organizace, vedoucí pracovníky, podnikatele, týmy, produkty a služby, technologie, inovace a transformaci v oblasti umělé inteligence, marketing, public relations, zákaznický servis, lidské zdroje, webové stránky, aplikace, akce, publikace, videa, podcasty, udržitelnost, myšlenkové vedení a inovace ve veřejném sektoru a státní správě.
Ceny IBA 2026 zahrnují také speciální kategorie oceňující vynikající výsledky u inovací a transformace v oblasti umělé inteligence a inovací ve veřejném sektoru a ve státní správě, což odráží vyvíjející se prostředí globálního podnikání.
Nominace na ročník cen IBA 2027 budou přijímány od února.
O cenách Stevie Awards
Od roku 2002 patří Stevie Awards k předním světovým programům podnikatelských ocenění, které vyzdvihují výjimečné úspěchy na pracovištích na celém světě. Název „Stevie" je odvozen od řeckého slova stephanos, což znamená „korunovaný".
Stevie Awards zahrnují devět programů podnikatelských ocenění:
• Ceny Stevie pro region Asie a Tichomoří
• Německé ceny Stevie
• Ceny Stevie pro Blízký východ a severní Afriku
• Americké ceny za podnikání ®
• Mezinárodní ceny za podnikání®
• Ceny Stevie pro vynikající zaměstnavatele
• Ceny Stevie pro ženy v podnikání
• Ceny Stevie za špičkové technologické výkony
• Ceny Stevie za prodej a zákaznický servis
Každý rok obdrží Stevie Awards více než 12.000 nominací od organizací z více než 70 zemí a teritorií, přičemž jsou vyznamenávány organizace všech velikostí i odborní pracovníci, kteří stojí za jejich úspěchem.
Více informací najdete na www.StevieAwards.com.
Kontakt pro média:
Nina Moore
+1 703 547 8389