Sticks’n’Sushi otevřelo svou první restauraci přímo v srdci Prahy

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Praha 5. listopadu 2026 (PROTEXT) - Sticks’n’Sushi, jedinečný dánsko-japonský gastronomický koncept, otevřelo svou první restauraci v České republice. Nový podnik na Jungmannově náměstí v historickém centru Prahy přináší do české metropole spojení japonského kulinářského umění a dánské pohostinnosti.

Restaurace nabízí vše od precizně připravovaného sushi a sashimi přes špízy kushiyaki připravované na tradičním japonském grilu robata až po originální koktejly a rozsáhlý výběr sake. Ať už jde o poklidný oběd, večeři s přáteli nebo koktejly u baru, Sticks’n’Sushi vytváří prostor pro každou příležitost – od intimních večeří až po živá společenská setkání.

Architektura a interiér

Pražská restaurace Sticks’n’Sushi se rozprostírá ve třech podlažích historického Ehlenova domu z 19. století na Jungmannově náměstí. Berlínští architekti Diener & Diener, architekt Radim Hubička a interiérová designérka Susan Palanki zde propojují japonskou estetiku se skandinávským designem, který doplňují také prvky od českých designérů. Inspirací se stala i samotná architektura náměstí, jejíž barevnost se promítá do celého prostoru. Oblá okna v prvním patře inspirovala měkké křivky interiéru, které se odrážejí v podobě barů i zaoblených pohovek. Srdcem restaurace je otevřená kuchyně s grilem a barem v přízemí, zatímco horní patro nabízí další možnosti posezení. Atmosféru dotváří teplé dubové dřevo a výrazná designová svítidla. V suterénu restaurace se nachází privátní salonek pro 20 hostů a otevřená přípravná kuchyně, která hostům umožňuje nahlédnout do zákulisí přípravy pokrmů.

Japonské chutě stvořené ke sdílení

Rozsáhlé menu, které přímo vybízí ke sdílení, nabízí pestrý výběr sushi, grilovaných špízů i rostlinných alternativ. Hosté si mohou jednotlivé pokrmy libovolně kombinovat a la carte nebo zvolit některé z pečlivě sestavených set menu, která propojují různé chutě v jedinečný gastronomický zážitek Sticks’n’Sushi.

Mezi hlavní speciality patří Beef Tataki, podávané s miso aioli, lanýžovým ponzu a křupavými chipsy z jeruzalémského artyčoku, nebo Temaki Setto, hravý koncept, při kterém si hosté sami připravují sushi rolky s humrem, wagyu tatarákem a avokádem. Dalšími lákadly jsou rolky Soft Shell Crab s masagem, pikantní omáčkou a pažitkou nebo Maguro Aburi, ožehnutý tuňák žlutoploutvý s česnekovým máslem, parmazánem a lanýžovým prachem.

Z grilu si hosté mohou vychutnat například Gindara No Miso, černou tresku marinovanou v miso, nebo Shoyu Tebasaki, kuřecí křídla marinovaná v česneku, zázvoru a tamari se soya sesame. Nechybí ani bohatý výběr rostlinných pokrmů včetně Imo Yaki, grilovaného batátového špízu s výhonky koriandru, soya sesame a teriyaki.

Pro ty, kteří navštíví Sticks’n’Sushi poprvé, představují ideální volbu sestavená menu As Good As It Gets, Set For Success a Greenkeeper, která kombinují sushi, předkrmy a grilované speciality v harmonicky vyvážených kombinacích. Na své si přijdou také nejmenší hosté díky speciálním bento boxům. Ze sladké nabídky stojí za pozornost čokoládový fondant s matchou nebo Goma, vanilkové creme brulée s drobenkou z černého sezamu. A kdo si chce své oblíbené pokrmy vychutnat v pohodlí domova, může využít také nabídku takeaway.

Sticks

Sake, koktejly a japonská inspirace v každé skleničce

Stejnou pozornost si zaslouží také nápojový lístek, který zahrnuje pečlivě vybranou nabídku sake, japonských čajů, originálních koktejlů, prémiových destilátů i piva.

Mezi koktejlové speciality patří Yuzu Spritz, který kombinuje yuzu sake, vanilku a frizzante, nebo Koharu, osvěžující spojení pisca Hermano, Lillet Blanc, bergamotu, maliny, citronu a vaječného bílku. Lemon Grass Daiquiri přináší kombinaci rumu, bergamotového pyré a sirupu z citronové trávy. Milovníky výraznějších chutí zaujme Wasabi Bloody Mary s vodkou Suntory Haku, rajčatovou šťávou, japonskou pikantní směsí, čerstvou citronovou šťávou a listem shiso. Nabídku doplňuje také výběr originálních nealkoholických koktejlů.

Od sushi a grilovaných špízů přes sezónní koktejly až po designově propracovaný interiér přináší Sticks’n’Sushi Praha to nejlepší z dánské a japonské kultury a svěží vítr na pražskou gastronomickou scénu. Přijďte si vychutnat dobré jídlo, drink a chvíle pohody – Yokoso (vítejte)!

O Stisks’n’Sushi

Sticks’n’Sushi bylo založeno v roce 1994 v jednom kodaňském suterénu bratry Jensem a Kimem Rahbekovými, kteří mají dánské a japonské kořeny, společně s Thorem Andersenem.

Od té doby se Sticks’n’Sushi rozrostlo v mezinárodní gastronomický koncept s 34 restauracemi v Dánsku, Velké Británii a Německu. V listopadu 2026 otevřelo svou první restauraci také v České republice.

Interiér každé restaurace vychází z japonských a dánských designových vlivů, přičemž jednotlivé pobočky mají svůj vlastní charakter a osobitou atmosféru. Společným jmenovatelem všech restaurací zůstává důraz na kvalitní gastronomii, promyšlený design a pohostinnost.

Milovníci sushi se mohou také zapojit do věrnostního programu Frequent Fisher prostřednictvím aplikace Sticks’n’Sushi, sbírat body za své návštěvy a získávat další odměny.

Restauraci najdete na této adrese: 
Sticks’n’Sushi Praha 
Jungmannovo náměstí 767/6 
110 00 Praha 1, Česká republika 
www.sticksnsushi.cz

Zdroj: Sticks'n'Sushi Czech Republic

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59934.

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