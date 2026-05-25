STIEBEL ELTRON má od dubna dva jednatele, vedení posiluje Josef Tajtl

„Jsem rád, že se Josef Tajtl vrací do společnosti STIEBEL ELTRON. Přináší kombinaci obchodních zkušeností a hluboké znalosti našeho prostředí. Pomůže nám být ještě blíž našim partnerům i zákazníkům,“ říká Peter Slavkovský, jednatel společnosti STIEBEL ELTRON.
Josef Tajtl má více než dvacet let zkušeností v oblasti obchodu, produktového managementu a rozvoje trhu v technických segmentech. Do společnosti přichází z firmy Resideo, kde působil jako Country Sales Leader pro Českou republiku a Slovensko. Ve skupině STIEBEL ELTRON dříve pracoval jako Key Account Manager pro region střední a východní Evropy.
„Návrat do STIEBEL ELTRON beru jako příležitost navázat na dosavadní práci týmu a dále posilovat naši pozici na českém trhu. Ten si v posledních letech prošel řadou turbulentních momentů, ale STIEBEL ELTRON z nich vyšel velmi dobře a věřím, že před námi je řada zajímavých výzev, díky kterým budeme ještě silnější,“ uvádí Josef Tajtl.
Ve své nové roli se zaměří na rozvoj značky na českém trhu. Posílí spolupráci s obchodními a instalačními partnery. Podpoří prodej technologií pro vytápění, ohřev vody a větrání. Jeho nástup přichází v době rostoucí poptávky po energeticky úsporných řešeních a využívání obnovitelných zdrojů.
Druhým jednatelem společnosti zůstává Peter Slavkovský. V uplynulých dvou letech vedl českou pobočku samostatně. Tuto pozici zastával vedle své regionální role. Ve skupině STIEBEL ELTRON působí jako vedoucí „Cluster Europe“, který zahrnuje vedení deseti zemí západní, jižní, střední a východní Evropy. Po nástupu Josefa Tajtla se řízení společnosti STIEBEL ELTRON pro Českou republiku dělí mezi dva jednatele.
