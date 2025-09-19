Stiebel Eltron uvádí novou generaci tepelných čerpadel hpnext s vyšší účinností, tichým provozem a ekologickým chladivem

  12:15
Praha 19. září 2025 (PROTEXT) - Společnost STIEBEL ELTRON představuje na českém trhu novou produktovou řadu tepelných čerpadel hpnext. Nová generace přináší řadu technologických vylepšení, která reagují na potřeby jak koncových zákazníků, tak instalačních firem. Zařízení využívají přírodní chladivo R290, dosahují výstupní teploty až 75 °C a spolehlivě fungují i při venkovních teplotách do –25 °C. Díky optimalizované konstrukci patří zároveň k nejtišším ve své třídě.

Nová produktová řada hpnext zahrnuje tepelná čerpadla vzduch–voda, země–voda a integrální větrací systémy a přináší významná vylepšení v několika klíčových oblastech. Nově vyvinutý chladivový okruh umožňuje dosažení výstupní teploty topné vody až 75 °C, což rozšiřuje možnosti využití i pro rekonstrukce starších budov s klasickými radiátory. Celá generace pracuje výhradně s přírodním chladivem R290 (propan), které kombinuje vysokou účinnost s maximální šetrností k životnímu prostředí. Hodnoty topného faktoru COP až 5,5 řadí tepelná čerpadla hpnext mezi nejefektivnější zařízení ve své kategorii. 

Díky vyšší výstupní teplotě otopné vody jsou tepelná čerpadla hpnext vhodná nejen pro novostavby, ale i pro modernizace stávajících domů. Tím se otevírají širší možnosti využití a výrazně vyšší úspory pro uživatele. Zároveň využíváme přírodní chladivo R290, tedy čistý propan s extrémně nízkým potenciálem globálního oteplování. Jde o řešení, které je ekologicky šetrné a zároveň plně odpovídá současným i připravovaným legislativním požadavkům,“ doplňuje David Šafránek, vedoucí technického oddělení STIEBEL ELTRON.

Modely spadají do nejvyšší energetické třídy A+++. Zařízení jsou navíc reverzibilní, takže kromě vytápění zajišťují i plnohodnotné chlazení v letních měsících.


Tišší provoz, chytré ovládání a design, který zapadne do každého prostředí

Jedním z hlavních vylepšení nové řady hpnext je mimořádně tichý provoz, díky kterému lze čerpadla instalovat i v husté městské zástavbě. Moderní invertorový systém, optimalizovaná konstrukce ventilátorů a pokročilé tlumení hluku snižují hlučnost venkovních jednotek až na úroveň klidného hovoru, tedy na 43 dB(A). Díky tomu je zajištěn maximální komfort uživatelů i jejich okolí.

„Nižší hlučnost považujeme za klíčový parametr – komfort totiž nespočívá jen v efektivním vytápění, ale také v tom, že zařízení neruší každodenní život. U nové generace hpnext jsme se proto zaměřili na tichý provoz, který není obtěžující ani v nočních hodinách. Navíc lze čerpadla pohodlně ovládat přes aplikaci a servis má možnost vzdáleného nastavení, monitoringu a diagnostiky prostřednictvím Servicewelt,“ vysvětluje David Šafránek, vedoucí technického oddělení STIEBEL ELTRON.

Inovace pro rychlejší montáž a bezpečnější provoz

Řada hpnext reflektuje také požadavky odborných montážních firem. Nové hydraulické moduly jsou až o 40 % lehčí a díky připraveným instalačním prvkům je možné zařízení standardně dopravit a nainstalovat ve dvou osobách. Všechny klíčové komponenty jsou integrovány a jednotná koncepce připojení umožňuje rychlejší a bezchybné zapojení. Výrazně se tak zkracuje doba instalace a minimalizuje riziko chyb. Zásadní novinkou je také vícestupňový bezpečnostní koncept, který zahrnuje odlučovač plynů, odvzdušňovač, přetlakový ventil i elektronické monitorování. Patentovaná konstrukce chrání technologii i okolní prostředí a zajišťuje dlouhou životnost celého systému.

Nová generace hpnext už získala řadu mezinárodních ocenění za design, mezi které patří iF Design Award, reddot či German Design Award. Venkovní jednotky jsou dodávány v moderní antracitové barvě, od roku 2026 bude k dispozici také bílá varianta. „Nová řada spojuje technické parametry, které patří k absolutní špičce na trhu, s moderním designem i praktičností pro každodenní provoz. Tyto kvality už dnes mohou využívat i zákazníci v České republice,” uzavírá David Šafránek, vedoucí technického oddělení STIEBEL ELTRON. 

 

Více informací o nové generaci tepelných čerpadel hpnext se dozvíte na https://www.stiebel-eltron.cz/cs/aktuality/hpnext.html.

 

O společnosti Stiebel Eltron:

V České republice působí STIEBEL ELTRON od roku 1991, od roku 2018 je Praha sídlem vedení Clusteru pro střední a východní Evropu, a tedy sídlem části top managementu mezinárodní skupiny STIEBEL ELTRON. Firma je průkopníkem v oblasti obnovitelných zdrojů energií – konkrétně výrobu tepelných čerpadel zahájila společnost už v polovině 70. let minulého století. Evropský úřad pro životní prostředí udělil v roce 2022 společnosti STIEBEL ELTRON nejvyšší hodnocení “Klimatický lídr”, za její využívání obnovitelných energií šetrných ke klimatu. Společnost se 100letou historií stala synonymem pro německou kvalitu a inovace v oblasti tepelných čerpadel a dalších energeticky efektivních technologií. Její tradiční hodnoty spočívají v závazku k spolehlivosti a špičkovým standardům. Důkazem toho je například tepelné čerpadlo HPA-O 07.1 CS Premium + HM trend + ISG, oceněné značkou kvality v dTestu.

 

 

