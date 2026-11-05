STIEBEL ELTRON v kampani Made in Germany propojuje kvalitu, zkušenost i inovace

Při výběru vytápění pro novostavbu nebo při výměně starého zařízení je důležité zohlednit nejen pořizovací cenu, ale také provozní náklady, spolehlivost a hlučnost. Na důraz zákazníků na funkční a dlouhodobě spolehlivé řešení reaguje společnost STIEBEL ELTRON kampaní Made in Germany, v níž připomíná důraz na kvalitu i dlouholetou zkušenost.
„Kvalitu poznáte hlavně v detailech. V tom, jak tiše čerpadlo běží, jak spolehlivě funguje i po několika letech provozu a jak dobře spolupracují jednotlivé části topného systému. Právě na to se při vývoji zaměřujeme,“ říká David Šafránek, vedoucí technického oddělení společnosti STIEBEL ELTRON.
Společnost má své kořeny v německých městech Holzminden a Höxter. Každé nové zařízení zde prochází nekompromisním testováním, než zamíří k zákazníkům. Německou základnu ale skvěle doplňují i další evropské závody se stejně přísnými nároky na kvalitu. Za uplynulých 50 let závody společně uvedly na trh více než 500 000 tepelných čerpadel.
Spojení německé technologie s péčí o české zákazníky
Na tuzemském trhu STIEBEL ELTRON působí už 35 let a za tu dobu si společnost vybudovala vlastní tým odborníků, kteří znají místní podmínky i potřeby českých domácností. Zákazníkům proto nabízí podporu od prvního poradenství a návrhu vhodného řešení až po instalaci a technický servis.
„Při výběru tepelného čerpadla je pro české zákazníky důležité mít po ruce odborníka. Vhodné řešení se liší podle toho, zda jde o novostavbu, nebo rekonstrukci staršího domu. Zohlednit je třeba jeho parametry, stávající způsob vytápění i potřeby domácnosti. Především při rekonstrukcích neexistuje jeden postup vhodný pro všechny, proto každému zákazníkovi pomáháme vybrat řešení odpovídající jeho situaci,“ doplňuje David Šafránek.
Made in Germany symbolizuje zkušenosti, důraz na kvalitu a snahu o neustálé zdokonalování technologií tepelných čerpadel. Kampaň zároveň propojuje technologické zázemí značky s lidmi, kteří se přímo podílejí na výrobě tepelných čerpadel. Vystupují v ní zaměstnanci závodu v Holzmindenu, kteří autenticky přibližují svou práci a zkušenosti.
O společnosti Stiebel Eltron:
V České republice působí STIEBEL ELTRON od roku 1991, od roku 2018 je Praha sídlem vedení Clusteru pro střední a východní Evropu, a tedy sídlem části top managementu mezinárodní skupiny STIEBEL ELTRON. Firma je průkopníkem v oblasti obnovitelných zdrojů energií – konkrétně výrobu tepelných čerpadel zahájila společnost už v polovině 70. let minulého století. Evropský úřad pro životní prostředí udělil v roce 2022 společnosti STIEBEL ELTRON nejvyšší hodnocení “Klimatický lídr”, za její využívání obnovitelných energií šetrných ke klimatu. Společnost se více než 100letou historií stala synonymem pro německou kvalitu a inovace v oblasti tepelných čerpadel a dalších energeticky efektivních technologií. Její tradiční hodnoty spočívají v závazku k spolehlivosti a špičkovým standardům.
Zdroj: STIEBEL ELTRON
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59938.