STIHL TIMBERSPORTS®– přehlídka nejlepších výkonů s pilami a sekerami

Dopoledne od 10 h se můžete těšit na kategorii žen a juniorů (muži do 25 let). V obou kategoriích se utkají čeští zástupci s účastníky z dalších evropských zemí ve čtyřech disciplínách. Za pomoci ruční pily, sekyry nebo motorové pily budou muset co nejrychleji a nejpřesněji odříznout dva kotouče dřeva v předepsané výseči (Stock Saw), co nejrychleji přesekat vzpřímený kmen (Standing Block Chop), ruční pilou co nejrychleji přeříznout kmen (Single Buck) a nakonec sportovci přesekávají ležící kmen, na kterém stojí, což napodobuje tradiční techniku přesekávaní pokácených stromů na lépe ovladatelné části (Underhand Chop). Českou republiku budou v ženách reprezentovat Karolina Urbanová, Jana Urbanová, Věnceslava Urbanová a Naděžda Bakhvalova.

Odpoledne po 14té hodině pak přijde přehlídka silných mužských předloktí, bicepsů a neuvěřitelné energie. Utká se mezi sebou dvanáct mužů z České republiky, kteří ovládají sekyry a pily jako nikdo druhý a poradí si nejlépe s nástrahami kvalifikačních disciplín. Nominaci si na červnové klání zajistili Martin Roušal, Matyáš Klíma, Martin Kalina, Zdeněk Mařas, Ladislav Fikar, Zdeněk Opletal, Jan Kamír, Leoš Klíma, Karel Diviš, Michal Škornička, Vítězslav Soukup a Tomáš Vostal.

Závod postupuje nemilosrdným vyřazovacím systémem K.O., cení se rychlost, ale i přesnost. Kromě čtyř disciplín, ve kterých soutěží účastníci dopoledne, jsou tu ještě dvě další: při disciplíně Springboard musí soutěžící přesekat blok o průměru 27 cm ve výšce přibližně tři metry. A na závěr přichází to nejlepší a nejnapínavější – extrémní disciplína Hot Saw. V ní sportovci nasazují speciální závodní motorové pily s výkonem přes 60 koní, aby co nejrychleji odřízli tři kotouče z ležícího kmene o průměru 46 cm, a to v rámci výseče pouhých 15 cm. Tyto pily váží více než 20 kg a jejich cena se pohybuje kolem 200 000 Kč.

V podvečer se při závěrečném ceremoniálu vyhlásí vítězi už 22. českého ročníku. Česká reprezentace pak pojede hájit naše barvy koncem října do italského Milána, kde se bude konat Mistrovství světa. Tento závod uzavře již 40. ročník série STIHL TIMBERSPORTS®.

O STIHL TIMBERSPORTS®

STIHL TIMBERSPORTS® je mezinárodní soutěž ve sportovním dřevorubectví pořádaná po celém světě od roku 1985. Tato série je považována za nekorunovanou královnu sportovního dřevorubectví. Její účastníci mezi sebou soupeří maximálně v šesti tradičních disciplínách podle formátu soutěže. Ve třech disciplínách se používá sekera (Underhand Chop, Standing Blok Chop, Springboard) a ve třech pila (Stock Saw, Single Buck, Hot Saw).

Více informací o soutěži STIHL TIMBERSPORTS naleznete na webových stránkách www.stihl.cz