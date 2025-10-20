STILL ČR rozvíjí modernizovaný systém školení techniků, cílem je vyšší odbornost a spokojenost zákazníků

Moderní technologie, automatizace a robotizace mění v posledních letech požadavky na servis manipulační techniky a zvyšují tlak na odbornost techniků. STILL ČR proto staví mezi své hlavní priority systematické vzdělávání. „Náš vzdělávací program je jedním z pilířů firemní strategie. Soustavná příprava zaměstnanců nám umožňuje držet krok s rostoucími nároky trhu a garantovat zákazníkům špičkový servis,“ říká Antonín Ženíšek, vedoucí školicího střediska STILL ČR.
Vzdělávání techniků společnosti STILL ČR přirozeně začíná od samotného nástupu do servisního týmu. Na úvod bývají zaměstnanci seznamováni s prací s diagnostikou a opravami různých typů strojů, se základy bezpečnosti a environmentálních požadavků i praktických nácviků přímo u zákazníků. Pod vedením zkušených mentorů tak získávají jistotu v opravách i znalost reálného provozu.
Rozvoj se však netýká jen nových techniků. Zkušení pracovníci se pravidelně seznamují s nejnovějšími trendy v oboru, ať už jde o inovace, modernizované manipulační vozíky, robotické systémy a automatizované sklady, nové typy pohonů, Li-Ion baterie nebo telemetrii a vzdálenou správu flotil. Díky každoročním školením, webinářům a online dokumentaci mají jistotu, že drží krok s nejnovějšími technologiemi i servisními postupy.
Součástí systému jsou také pravidelné testy, které ověřují odbornost, samostatnost a orientaci na zákazníka. Hodnocení je doplněno zpětnou vazbou od klientů vyjádřenou indexem spokojenosti, který se dlouhodobě drží na vysoké úrovni, a kontrolami kvality, což pomáhá udržovat vysoký standard poskytovaných služeb.
Klíčovým prvkem celého vzdělávacího systému je propojení know-how napříč mezinárodním prostředím. Servisní tým má k dispozici nepřetržitou podporu expertů z centrály. Ti poskytují online konzultace, pomáhají s diagnostikou na dálku a zároveň připravují školitele přímo u výrobce v rámci programu „Train the Trainers“. Vybraní trenéři se během zahraničních školení učí nejen nejnovějším postupům, ale také metodice výuky, aby mohli své znalosti efektivně předávat kolegům v regionech.
„Školení u výrobce mi umožnilo detailně se seznámit s nejnovějšími technologiemi a servisními postupy v oblasti automatizace,“ říká David Zich, zkušený servisní trenér společnosti STILL ČR, který nedávno absolvoval přípravu v belgických Antverpách u specialistů KION Automated Solutions. „Získané znalosti nyní předávám kolegům, kteří pracují přímo v provozech u zákazníků.“
Samotná školení techniků pak probíhají v moderních střediscích v Praze, Olomouci a Mladé Boleslavi nebo přímo u zákazníků. Teorie se zde vždy propojuje s praxí v plně vybavených dílnách či reálných provozech, takže účastníci získávají nejen znalosti, ale i jistotu v každodenní práci.
Důraz na kvalitní vzdělávání není pro STILL ČR jen otázkou interní strategie, ale především závazkem vůči zákazníkům. „Rychlý rozvoj moderních technologií a inovací spolu se zpřísňujícími se požadavky na bezpečnost, ochranu životního prostředí a zároveň s rostoucími očekáváními zákazníků znamenají, že precizní příprava servisních techniků je pro nás nejen nutností, ale i konkurenční výhodou. Proto je vzdělávání a soustavný růst našich pracovníků naprostou prioritou,“ uzavírá Antonín Ženíšek.
