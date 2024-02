Still ČR získal další ocenění v soutěži Impuls Logistika

Společnost STILL ČR, expert na intralogistiku, navázala v soutěži Impuls Logistika, kterou každoročně vyhlašuje časopis Logistika, na úspěchy z předchozích let. V šestém ročníku bodoval její plně automatizovaný vysokozdvižný paletový vozík EXV iGo systems, který se v kategorii Top logistický produkt umístil na třetím místě.

Automatizace je v intralogistice v posledních letech jedním z nejžhavějších témat. Není proto překvapením, že se skloňovala i v letošním ročníku soutěže Impuls Logistika, a to v souvislosti s oceňovanými produkty a projekty na předních příčkách.

Vozík EXV iGo systems je ideální a velmi efektivní volbou pro smíšené provozy. Dokáže totiž spolupracovat s manuální i automatizovanou částí skladu. Skvěle se hodí jak pro automatické zaskladňování a vyskladňování, tak pro horizontální přepravu zboží. Díky pokročilému způsobu řízení a automatizace je navíc tento stroj schopen ukládat nejen do paletových regálů a na dopravníky, ale i do vjezdových regálů.

"EXV iGo systems patří mezi nejvšestrannější automatické vozíky u nás ve STILL. Máme velkou radost, že jeho přednosti ocenila i porota, která mu udělila krásné třetí místo. Vozíky iGo systems jsou pro své vlastnosti často součástí automatizovaných intralogistických řešení, která pro naše klienty navrhujeme," popisuje Josef Murgaš, vedoucí oddělení intralogistických řešení a automatizace ze společnosti STILL ČR.

O společnosti STILL

STILL je předním dodavatelem řešení vnitropodnikové logistiky. Portfolio zahrnuje vysokozdvižné vozíky, skladovou techniku, propojené systémy a služby. Společnost založená Hansem Stillem v roce 1920 se vyznačuje dodáváním zákaznicky specifických, na míru střižených řešení s excelentním servisem. Cílem společnosti STILL je, aby intralogistika byla "chytrá": vyvíjí inteligentní řešení, která umožní plynulejší a efektivnější procesy ve skladovém hospodářství, lepší ochranu zdraví lidí, kteří zde pracují, a zároveň plnění nejvyšších standardů trvalé udržitelnosti. Proto STILL podporuje nová řešení pro rozvoj e-mobility a automatizace, řízení flotil a management hospodaření s energiemi až po cirkularitu, tedy důsledné šetrné nakládání se zdroji a opětovné zhodnocování použitých materiálů. Společnost STILL má hlavní sídlo v Hamburku, má přibližně 9000 zaměstnanců ve 22 zemích a je součástí KION Group AG veřejně obchodované na burze.

Sledujte STILL na www.still.cz, na www.facebook.com/still nebo www.linkedin.com/company/still-gmbh.