Stipendia očima studentů: průzkum pro Nadaci MONETA Clementia odhaluje motivaci i překážky

Autor:
  8:52
Praha 31. října 2025 (PROTEXT) - Jak maturanti a vysokoškoláci vnímají stipendia, co jim brání v jejich využívání a odkud čerpají potřebné informace? Na tyto otázky odpověděl průzkum[i] Univerzity Karlovy realizovaný pro Nadaci MONETA Clementia, která v letošním roce spustila vlastní stipendijní program na podporu studentů vysokých škol.

Ačkoli je studium na veřejných vysokých školách formálně bezplatné, finanční překážky přetrvávají. Podle průzkumu Univerzity Karlovy, realizovaného pro Nadaci MONETA Clementia, je strach z finanční náročnosti studia třetí nejčastější bariérou studentů při rozhodování o vysokoškolském studiu – hned po obavách z akademické náročnosti a přijímacího řízení. I přesto však zůstávají stipendia v Česku spíše okrajovým nástrojem podpory.

Sami studenti vnímají stipendia především jako odměnu pro výjimečné studenty, příspěvek pro studenty s nižším příjmem v domácnosti anebo jako podporu studia v zahraničí. „Pod pojmem vysokoškolské stipendium si studenti nejčastěji představí odměnu za dobrý prospěch, známky nebo příspěvek pro nadané studenty, což uvedla dohromady více než třetina (34,2 %) respondentů. Dále je to příspěvek na ubytování (17,4 %) a obecná finanční podpora od školy (13,5 %),“ uvádí docentka Denisa Hejlová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Nadpoloviční většina (60 %) mladých lidí se navíc domnívá, že stipendia jsou určena primárně pro výjimečně nadané studenty,“ dodává Hejlová.

Na výsledcích průzkumu je zároveň vidět rozdíl mezi tím, jak studenti o stipendiích přemýšlejí, a tím, jak je skutečně využívají. Více než polovina dotázaných (54 %) někdy zvažovala podání žádosti, ale konkrétní kroky – vyhledání vhodné instituce či vyplnění formuláře – podnikla jen zhruba třetina respondentů. Celých 95 % z nich se pak se obrátilo primárně na svou vysokou školu. Alternativní zdroje podpory, například nadace nebo nadační fondy, tak zůstaly téměř nevyužité. Hlavní bariérou přitom není nezájem studentů, ale spíše nízká důvěra ve vlastní úspěch, nedostatek informací a domnělá složitost stipendijního systému.

Rozhodování o dalším studiu přitom ovlivňuje i širší kontext – rodinné zázemí, ekonomická situace domácnosti či geografická dostupnost škol. „Mladí lidé z regionů s nižší vzdělanostní úrovní často vykazují menší ambice pokračovat ve studiu, a právě zde mohou cílené stipendijní programy a informační kampaně pomoci překonávat nejen finanční, ale i psychologické bariéry. Mnoho studentů si sice během studia přivydělává, některé obory jsou však natolik náročné, že bez dodatečné podpory je jejich zvládnutí velmi obtížné,“ říká Denisa Hejlová.

Na podporu studentů letos Nadace MONETA Clementia spustila vlastní stipendijní program. Jeho pomocí se snaží finančně podpořit každého studenta, který chce studovat nebo studuje na vysoké škole, nicméně s ohledem na výdaje mu chybí potřebné finance. „Podporujeme studium na státních i soukromých školách, nevylučujeme žádné obory ani studijní programy. Rozhodující je zájem a odhodlání se v dané oblasti rozvíjet,“ vysvětluje poslání nadace Monika Kalivodová, předsedkyně Správní rady Nadace. „Proces podání žádosti je jednoduchý a plně online. Studentům jsou po celou dobu k dispozici také kolegyně z Nadace, které jej procesem mohou provést,“ dodává Lucie Sehnalová, ředitelka Nadace MONETA Clementia.

Doposud nadace podpořila 17 studentů částkou 2,37 milionu korun. O stipendium mohou současní vysokoškoláci, ale také maturanti, kteří se na studium teprve chystají, žádat i nadále – přihlašování je otevřené celoročně. Více informací naleznou na webových stránkách nadace.

 

[i] Výzkum provádělo Centrum pro strategickou komunikaci FSV UK a byl realizován v červnu 2025 prostřednictvím nástroje Instant Research společnosti IPSOS na vzorku 308 mladých lidí ve věku do 21 let, kteří se buď připravují na vysokoškolské studium, nebo již vysokou školu navštěvují.

 

Zdroj: MONETA Money Bank

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Na brněnském festivalu v roce 2026 zazní kompletní operní dílo Leoše Janáčka

Na Mezinárodním festivalu Janáček Brno v roce 2026 zazní kompletní operní dílo Leoše Janáčka, od raných kompozic až po vrcholné opusy. Desátý ročník...

31. října 2025  11:11,  aktualizováno  11:11

Odvoz kadmiových kalů z Vikantic se zpozdí kvůli čekání na povoleni

Odvoz více než tisíce tun nebezpečných kadmiových kalů ze skladu ve Vikanticích na Jesenicku, který společnost AHV ekologický servis zahájila v květnu, nabral...

31. října 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

Východočeské divadlo uvede Klimáčkovu hru o seniorkách na sociálních sítích

Východočeské divadlo v Pardubicích připravuje na 10. listopadu premiéru hry Influencerky od slovenského dramatika Viliama Klimáčka. Inscenace o seniorkách na...

31. října 2025  11:03,  aktualizováno  11:03

Blízcí Hany Maciuchové na kulatiny nezapomněli. Oslaví je s fanoušky v divadle

Hana Maciuchová, rodačka ze Šternberka, zanechala nesmazatelnou stopu nejen v českém divadle, filmu a televizi, ale také v rodném kraji. Moravské divadlo Olomouc (MDO) zve společně s její rodinou na...

31. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Medici si vyzkoušeli práci praktika. Po škole ji mají jako druhou volbu

Podobnou praxi absolvoval už před třemi lety a teď si chtěl práci v ordinaci praktického lékaře zopakovat. Marek Teleky se proto přihlásil do projektu Praktikem na zkoušku, který druhým rokem...

31. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Sídliště Petrovice

Chodník, na který se nesmí?

vydáno 31. října 2025  12:29

Segway Powersports odhaluje na veletrhu EICMA 2025 novou generaci terénních vozidel, která propojují výkon s inteligencí

31. října 2025  12:16

Ambasadorem českobudějovického olympijského festivalu bude hokejista Voráček

Ambasadorem olympijského festivalu, který se uskuteční v únoru v Českých Budějovicích, bude hokejista Jakub Voráček. Bývalý útočník Philadephia Flyers se stane...

31. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Průzkum: Hotovost jako jistota i nutnost. Polovina Čechů se bez ní neobejde

31. října 2025  12:12

Na světové výstavě oficiálně skončil policejní dohled

31. října 2025  12:04

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Hledač našel v Orlických horách množství munice, patrně patřila wehrmachtu

Na starou munici narazil v úterý v Bartošovicích v Orlických horách na Rychnovsku detektorář se synem. Přivolali policii, hlídka pak rozhodla povolat pyrotechnika, který na místě pracoval dva dny. S...

31. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Při nabíjení elektrokoloběžky začala hořet garáž. Škoda činí 1,5 milionu

Čtyři jednotky hasičů bojovaly v noci na pátek s požárem garáže u rodinného domu ve Starém Plzenci u Plzně. Kromě garáže plameny poškodily i dvě auta a motorky. Hasiči předběžně vyčíslili škodu na...

31. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.