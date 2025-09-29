Sto let českých Vánoc na zámku Loučeň

„Vánoce slaví lidé v každém koutu světa, a i když nenazývají vždy svátky s příchodem nového roku Vánocemi, jedná se o nejkrásnější období v roce. Ty nejkrásnější jsou ale ty naše české Vánoce s Ježíškem, kaprem, vánočkou, cukrovým, koledami, obrázky Josefa Lady, českou štědrovečerní pohádkou, Rybovkou a spoustou dárků pro děti,“ uvádí Vratislav Zákoutský, kastelán zámku Loučeň. „Děti si navíc z prohlídky budou moci odnést speciální dopis pro Ježíška. Připravte se na kouzlo Vánoc jako nikdy předtím. Zámek Loučeň vás zve na již osmý ročník oblíbené vánoční akce Příběh vánočního stromečku, letos s podtitulem Sto let českých Vánoc,“ dodává Vratislav Zákoutský.
„Těšit se u nás na zámku můžete na stromeček inspirovaný tou nejvánočnější českou pohádkou "Tři oříšky pro Popelku", ukážeme Vám "Staročeské Vánoce", ale i to, jak se slavily Vánoce na císařském dvoře. Vy dříve narození zavzpomínáte na socialistické Vánoce a mnoho dalšího,“ uvádí Kateřina Šrámková, majitelka Zámku Loučeň a předsedkyně výkonné rady Asociace nestátních otevřených památek. „Letos Vám rovněž představíme novou kolekci české sklárny Koulier s názvem Domovina. Kolekce ozdob je poctou prvním skleněným foukaným ozdobám vyráběným v Čechách. Vánoční kolekce Domovina propojuje současnost s historií. Aktuálně čítá 139 vzorů ozdob, je inspirovaná archivními dokumenty z roku 1935 a barevností i motivy se vrací ke kořenům prvních českých skleněných ozdob. Na bílém základu rozkvétají folklorní kvítka, puntíky, srdíčka a motivy připomínající výšivku. Každá ozdoba vypráví příběh domova, klidu a poctivosti. Každá ozdoba je originální ručně vyráběný výrobek českých sklářů,“ dodává Kateřina Šrámková.
Na co se můžete těšit? Co na Vás na zámku Loučeň čeká?
20 tematických vánočních stromečků ozdobených tradičními českými ozdobami mimo jiné i z dílny české sklárny Koulier z Oflendy. Každý stromeček je jedinečný a zcela nový.
Největší adventní věnec v Česku, umístěný na nádvoří zámku. Obdivovat ho budete moct od první adventní soboty. Doražte 29. listopadu i na jeho křest.
Kreativní dílna, kde si můžete nazdobit vlastní vánoční ozdobu nebo zakoupit originální kousky na svůj stromeček. Víkendy od 11:30 - 17:00 hod.
Denně od 16:00 osvětlený zámecký park předurčený k romantickým večerním procházkám. Tisové bludiště září tisíci světýlek, romantické je osvětlení zámeckého mostu a barevná světla v parku.
Každý den od 17:00 na vás čeká působivá světelně-hudební show promítaná přímo na zámek.
Zámek Loučeň je otevřen i během svátků
Vánoční prohlídky si může každý užít každý den v týdnu, včetně Štědrého dne, vánočních svátků i Nového roku. Pro nezapomenutelný zážitek doporučují loučenští navštívit večerní prohlídky, které probíhají každou sobotu do 27. prosince, a speciálně také 25. a 26. prosince. Vánoční atmosféra, nazdobené stromečky i průvodci v kostýmech na vás budou čekat každý den v týdnu, včetně sobot, nedělí, a dokonce i Štědrého dne, a to až do 17. ledna 2026.
Speciální program pro školy
Zámek Loučeň myslí rovněž na školy. Na děti, kterým chce dopřát výjimečný vánoční zážitek s kostýmovanými průvodci a možností zdobit vlastní skleněné vánoční ozdoby. Prohlídky pro školní skupiny probíhají ve všední dny a zahrnují nejen prohlídku zámku, ale i parku s labyrinty a prohlídku adventního věnce.
Novinka pro školy- zdobení vánoční ozdoby
Tvůrčí dílničku se zdobením vánoční ozdoby je možné přiobjednat k vánoční prohlídce zámku za 120 Kč na žáka. Cena obsahuje skleněnou vánoční kouli, materiál na zdobení, krabičku na bezpečný převoz.
Přijďte si užít kouzlo Vánoc na Zámku Loučeň, kde tradice ožívají a radost spojuje generace. Těšíme se na vaši návštěvu! A nezapomeňte ani na Loučenské Labyrintárium postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera je otevřeno po celý rok. Každá roční doba i denní doba přinášejí nový zážitek. Zámek Loučeň se tak za osmnáct let stal nejen turistickou atrakcí, ale i živým symbolem rovnováhy mezi tradicí a hravostí, historií a pohybem, tichem a smíchem.
Více na https://www.zamekloucen.cz/a/pribeh-vanocniho-stromecku
https://www.youtube.com/watch?v=kZAoyy8cEGA&t=3s