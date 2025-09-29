Sto let českých Vánoc na zámku Loučeň

Autor:
  10:22
Praha 29. září 2025 (PROTEXT) - Adventní a Vánoční prohlídky v podobě Příběhu vánočního stromečku na Zámku Loučeň proběhnou od 17.listopadu tohoto roku do 17.ledna roku příštího. Letošní vánoční výstava na Zámku Loučeň nese název „Sto let českých Vánoc“. Návštěvníci při prohlídkách budou moci nasát tu pravou vánoční atmosféru a nechat se inspirovat pro ty své kouzelné Vánoce. Ve slavnostně nazdobených komnatách zde čeká více než dvacet vánočních stromků. Každý se svým vlastním příběhem. K vidění bude i největší adventní věnec v Česku, připraveny budou i kreativní dílničky, kde si každý bude moci ozdobit svoji vlastní ozdobu, denně osvětlený zámecký park včetně tisového bludiště a v závěru dne působivá světelně-hudební show. Zámek Loučeň je otevřen i během svátků. V letošním roce připravil speciální program pro školy a nově zakomponoval tvořivé dílny i pro školní děti. To vše proto, abychom si připomněli naše vlastní tradice, umění a hodnoty, které nás vzájemně propojují a spojují. A o tom by Vánoce měly být především.

„Vánoce slaví lidé v každém koutu světa, a i když nenazývají vždy svátky s příchodem nového roku Vánocemi, jedná se o nejkrásnější období v roce. Ty nejkrásnější jsou ale ty naše české Vánoce s Ježíškem, kaprem, vánočkou, cukrovým, koledami, obrázky Josefa Lady, českou štědrovečerní pohádkou, Rybovkou a spoustou dárků pro děti,“ uvádí Vratislav Zákoutský, kastelán zámku Loučeň. „Děti si navíc z prohlídky budou moci odnést speciální dopis pro Ježíška. Připravte se na kouzlo Vánoc jako nikdy předtím. Zámek Loučeň vás zve na již osmý ročník oblíbené vánoční akce Příběh vánočního stromečku, letos s podtitulem Sto let českých Vánoc,“ dodává Vratislav Zákoutský. 

„Těšit se u nás na zámku můžete na stromeček inspirovaný tou nejvánočnější českou pohádkou "Tři oříšky pro Popelku", ukážeme Vám "Staročeské Vánoce", ale i to, jak se slavily Vánoce na císařském dvoře. Vy dříve narození zavzpomínáte na socialistické Vánoce a mnoho dalšího,“ uvádí Kateřina Šrámková, majitelka Zámku Loučeň a předsedkyně výkonné rady Asociace nestátních otevřených památek. „Letos Vám rovněž představíme novou kolekci české sklárny Koulier s názvem Domovina. Kolekce ozdob je poctou prvním skleněným foukaným ozdobám vyráběným v Čechách. Vánoční kolekce Domovina propojuje současnost s historií. Aktuálně čítá 139 vzorů ozdob, je inspirovaná archivními dokumenty z roku 1935 a barevností i motivy se vrací ke kořenům prvních českých skleněných ozdob. Na bílém základu rozkvétají folklorní kvítka, puntíky, srdíčka a motivy připomínající výšivku. Každá ozdoba vypráví příběh domova, klidu a poctivosti. Každá ozdoba je originální ručně vyráběný výrobek českých sklářů,“ dodává Kateřina Šrámková. 

Na co se můžete těšit? Co na Vás na zámku Loučeň čeká?

20 tematických vánočních stromečků ozdobených tradičními českými ozdobami mimo jiné i z dílny české sklárny Koulier z Oflendy. Každý stromeček je jedinečný a zcela nový. 

Největší adventní věnec v Česku, umístěný na nádvoří zámku. Obdivovat ho budete moct od první adventní soboty. Doražte 29. listopadu i na jeho křest

Kreativní dílna, kde si můžete nazdobit vlastní vánoční ozdobu nebo zakoupit originální kousky na svůj stromeček. Víkendy od 11:30 - 17:00 hod.

Denně od 16:00 osvětlený zámecký park předurčený k romantickým večerním procházkám. Tisové bludiště září tisíci světýlek, romantické je osvětlení zámeckého mostu a barevná světla v parku.

Každý den od 17:00 na vás čeká působivá světelně-hudební show promítaná přímo na zámek.

Zámek Loučeň je otevřen i během svátků

Vánoční prohlídky si může každý užít každý den v týdnu, včetně Štědrého dne, vánočních svátků i Nového roku. Pro nezapomenutelný zážitek doporučují loučenští navštívit večerní prohlídky, které probíhají každou sobotu do 27. prosince, a speciálně také 25. a 26. prosince. Vánoční atmosféra, nazdobené stromečky i průvodci v kostýmech na vás budou čekat každý den v týdnu, včetně sobot, nedělí, a dokonce i Štědrého dne, a to až do 17. ledna 2026.

Speciální program pro školy

Zámek Loučeň myslí rovněž na školy. Na děti, kterým chce dopřát výjimečný vánoční zážitek s kostýmovanými průvodci a možností zdobit vlastní skleněné vánoční ozdoby. Prohlídky pro školní skupiny probíhají ve všední dny a zahrnují nejen prohlídku zámku, ale i parku s labyrinty a prohlídku adventního věnce.

Novinka pro školy- zdobení vánoční ozdoby

Tvůrčí dílničku se zdobením vánoční ozdoby je možné přiobjednat k vánoční prohlídce zámku za 120 Kč na žáka. Cena obsahuje skleněnou vánoční kouli, materiál na zdobení, krabičku na bezpečný převoz.

Přijďte si užít kouzlo Vánoc na Zámku Loučeň, kde tradice ožívají a radost spojuje generace. Těšíme se na vaši návštěvu! A nezapomeňte ani na Loučenské Labyrintárium postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera je otevřeno po celý rok. Každá roční doba i denní doba přinášejí nový zážitek. Zámek Loučeň se tak za osmnáct let stal nejen turistickou atrakcí, ale i živým symbolem rovnováhy mezi tradicí a hravostí, historií a pohybem, tichem a smíchem.

Více na https://www.zamekloucen.cz/a/pribeh-vanocniho-stromecku

https://www.youtube.com/watch?v=kZAoyy8cEGA&t=3s

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Sklárny Crystal Bohemia míří na maloobchodní trh, prodávat budou na Amazonu

Společnost Crystal Bohemia, jeden z největších světových výrobců křišťálu, do níž patří i sklárny ve Světlé nad Sázavou, vstupuje na největší evropský online trh, na platformu Amazon.de. Tímto krokem...

29. září 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Label Design získal ocenění Superbrands a investuje do nejmodernějšího hybridního tiskového stroje BOBST

29. září 2025  10:51

GALERIE: Chcete vjet do Mordoru? Vydejte se na sever Čech. Temný přízrak číhá v lese nedaleko

Při té scéně tajíte dech. Hobiti se ukrývají pod cestou a nad nimi se najednou objeví temný jezdec v kápi. Jedna z nejnapínavějších scén z prvního dílu Pána prstenů představí děsivé přízraky. Pokud...

29. září 2025  10:44

Slzy, objetí i spousta díků. Mladá žena po letech poznala své zachránce

Mimořádně emotivní moment prožila v minulém týdnu slečna Jesika v Brně. Její kamarád pro ni přichystal setkání se zdravotníky, kteří jí před třinácti lety po zástavě srdce zachránili život. Jesika do...

29. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komfort, jaký dosud možná nepoznali. Ostravským seniorům bez domova pomáhají Přístavy

Také lidé, kteří velkou část života prožili na ulici, mají šanci na důstojné a klidné prožití stáří. V Ostravě jim v tom například pomáhá záchranná síť v podobě domovů Přístav, které provozuje Armáda...

29. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Bývalou školní budovu a kotelnu v Lázních Bohdaneč nahradí menší park

Město Lázně Bohdaneč na Pardubicku dokončilo demolici staré školní budovy a kotelny. V místě bude menší park a v příštím roce také parkoviště a prostor pro...

29. září 2025  8:50,  aktualizováno  8:50

Eshopista se zaměří na ochranu byznysu: Od ransomwaru po deepfake kampaně

29. září 2025  10:29

Zloděj kola si na ulici počínal jako v servisní dílně, pak se zamotal do výmluv

Zloděje kola zadrželi přímo při činu českobudějovičtí strážníci. Zaujalo je, že muž měl v noci bicykl koly vzhůru a manipuloval s ním. Nejdřív jim zkoušel namluvit, že ho koupil od svého strýce, ale...

29. září 2025  10:24

Sto let českých Vánoc na zámku Loučeň

29. září 2025  10:22

Město dohání skluz. Pardubický obchvat nakonec otevře bez plánované cyklostezky

Nový severovýchodní obchvat Pardubic měl být doplněn cyklostezkou, ale město se při přípravě stavby opozdilo. Samotná silnice se tak otevře letos 5. prosince, stezka nejdříve v roce 2027.

29. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Spal na lavičce, nadával, nadýchal dvě promile. Tak skončil v poutech

Spánek na lavičce zastávky autobusu na českobudějovické Pražské třídě překazili 27letému muži v pátek odpoledne českobudějovičtí strážníci. Spáč však nesl probuzení se značnou nelibostí. Díky tomu...

29. září 2025  9:54

Pes pokousal malého chlapce v obličeji, do nemocnice jej transportoval vrtulník

U nešťastné události zasahovali zdravotničtí záchranáři v neděli v Petrovicích u Sušice. Malého chlapce tam pokousal pes. Zranění dítěte vyhodnotili zdravotníci jako středně těžká a předali jej...

29. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.