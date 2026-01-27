Stojíš? Mysli na průjezd IZS

Zdroj: POLAR televize Ostrava
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...
Kuchařská soutěž, jaká se dnes konala v Humpolci na Pelhřimovsku, dává účastníkům výhodu při vstupu na trh práce, řekl ČTK Luboš Kastner, předseda sekce...
Frýdek-Místek zvažuje měření rychlosti v Bruzovské ulici. Na čtyřproudé silnici se stalo několik dopravních nehod, při kterých se vážně zranili chodci....
Stanoviště sdílených kol v Platnéřské ulici.
Pod názvem TU! se bude o přízeň Brňanů v podzimních komunálních volbách ucházet koalice vedená Piráty, kteří jsou nyní v zastupitelstvu v opozici. Její...
Městská část Praha 1 připravuje celodenní dopravní zklidnění celé Petrské čtvrti. Cílem opatření je výrazně omezit průjezdnou dopravu, která oblast dlouhodobě zatěžuje, a zlepšit kvalitu života...
Okresní soud v Teplicích uložil podmínku a peněžitý trest zkušenému chovateli Jiřímu Bartůňkovi za nezákonné nakládání se zvířaty. Sedmašedesátiletý muž navíc přechovával několik exemplářů zvířat, u...
Víří v rytmu country, cha-chy, tanga nebo polky a při tom podstupují terapii, která jim pomáhá zvládat každodenní život a náročné situace s Parkinsonovou chorobou. To je poslání unikátních tanečních...
Plzeň začne stavět na Velkém Boleveckém rybníku tři plovoucí mola. Největší bude určeno hlavně pro plavce, dvě menší pro vodní sporty. Na pláži nejoblíbenější...
Nejvyšší soud (NS) zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) podala v kauze ubytovny v ulici Markéty...
V Plzeňském kraji po předchozím třetinovém poklesu minulý týden stoupl počet respiračních infekcí a chřipek téměř o 15 procent. V regionu připadalo na konci...
Bývalý administrátor Římskokatolické farnosti Skalná způsobil církvi škodu nejméně 1,8 milionu korun, když uvěřil internetovým podvodníkům. Církevní peníze použil v souvislosti s podvodnými...
Několik přestupků v rychlém sledu napáchal dvaapadesátiletý muž na Jindřichohradecku. Vše začalo tím, že překročil povolenou rychlost v obci. Když ho policisté zastavili, odmítl test na alkohol a...