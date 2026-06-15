Stolperstein pro Waltera Sernera

„Jsme rádi, že můžeme vzpomenout na světoběžníka a zakladatele dadaismu, který byl v srpnu 1942 společně s manželkou deportován a poté zavražděn v lesích Bikernieki nedaleko Rigy. Je dobré si takové osobnosti a tehdejší hanebnou dobu připomínat,“ říká David Stecher, ředitel Pražského literárního domu.
Během večerního programu vystoupí předseda Mezinárodní společnosti Waltera Sernera Andreas Mosbacher, předseda Židovské obce v Praze Pavel Král, ředitel Pražského literárního domu David Stecher a dlouholetý předseda Spolku Adalberta Stiftera Peter Becher, který promluví o životě a díle Waltera Sernera. Herečky Barbara Lukešová a Hanna Rollmann-Romanowski přečtou v českém a německém jazyce ukázky ze Sernerova díla z novely Tygřice. Během večera vystoupí světoznámý violoncellista Petr Nouzovský a japonská pianistka Yukie Ichimura.
Večer se koná pod záštitou předsedy Židovské obce v Praze a bude simultánně tlumočen.
Stolperstein bude umístěn za osobní účasti všech organizátorů dopoledne v 11.15 hod na Sernerově poslední známé adrese V Kolkovně 920/5, Praha 1.
Vstup volný.
Zdroj: Pražský literární dům autorů německého jazyka