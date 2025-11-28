Stomatologické ambulantní ošetření v celkové anestezii

Česká stomatologická komora (ČSK) 26. 11. 2025, na tiskové konferenci představila ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, zdravotními pojišťovnami sdruženými ve Svazu zdravotních pojišťoven a platformou Zubohrad nový pilotní projekt stomatologického ambulantního ošetření v celkové anestezii.
Projekt reaguje na dlouhodobý problém českého zdravotnictví: nedostatečnou kapacitu a dlouhé čekací lhůty pro pacienty, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu nebo věku nedokážou zvládnout stomatologické ošetření při vědomí – typicky dětské pacienty, osoby s tělesným, mentálním či smyslovým postižením a pacienty s psychiatrickými či neurologickými diagnózami.
Cíl projektu: bezpečná alternativa pro ty, které nelze ošetřit „běžnou cestou“
Cílem pilotního projektu je zajistit, aby měl každý pacient, který není schopen ošetření při vědomí, dostupnou a bezpečnou alternativu v podobě ošetření v celkové anestezii. A bez nutnosti hospitalizace, která je náročná finančně, kapacitně i pro blízké nemocných.
Tato péče by už neměla být výsadou několika málo nemocnic, ale standardní součástí systému – s možností zapojení soukromých poskytovatelů, kteří splní odborné, technické a bezpečnostní požadavky stanovené Českou stomatologickou komorou.
Pilotní fáze má umožnit:
- nastavit procesy v praxi – od indikace výkonu až po vykazování a úhradu,
- sjednotit pravidla pro nasmlouvání, vykazování a úhrady péče,
- rozšířit poskytování této péče mimo rámec nemocnic – zapojit i ambulantní stomatologická centra a jednodenní chirurgická zařízení.
Koho se projekt týká
Ve stomatologii existuje skupina pacientů, u nichž není možné provést ošetření pouze v lokální anestezii. Typicky jde o:
- malé děti s neschopností spolupráce a rozsáhlým kazivým postižením chrupu,
- osoby s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením,
- pacienty s psychiatrickými či neurologickými diagnózami,
- pacienty s extrémním strachem či poruchami chování, kde selhaly běžné postupy.
U těchto pacientů je ošetření v celkové anestezii často jedinou bezpečnou a účinnou možností. Cílem není „komfort“, ale kompletní rehabilitace dutiny ústní, snížení rizika bolestivých komplikací a akutních stavů a zároveň minimalizace rizik spojených s neprovedením zákroku.
Průběh pilotního provozu
Pilotní fáze projektu bude probíhat od 1. ledna do 31. prosince 2026.
Nyní začne probíhat nasmlouvání vybraným subjektům z těch, které se přihlásily. Zájem byl nečekaně vysoký a podařilo se vytvořit rovnoměrnou síť ve všech krajích ČR- tedy tato péče bude nemocným blízká i geograficky.
První vyhodnocení výsledků je naplánováno do 31. října 2026, aby bylo možné včas rozhodnout o případném pokračování, rozšíření či úpravě modelu.
Hodnotit se budou zejména tyto oblasti:
- zda se do programu stomatologického ambulantního ošetření v celkové anestezii zapojil alespoň jeden poskytovatel v každém kraji,
- zda navržená výše úhrad agregovaných výkonů podle časového rozsahu odpovídá reálnému rozsahu vykazovaných výkonů,
- zda je rozsah diagnóz (skupina pacientů indikovaných ke stomatologickému ambulantnímu ošetření v celkové anestezii) dostatečný a neomezuje zbytečně dostupnost péče,
- jaké je čerpání péče v jednotlivých krajích – tedy zda je rozložení péče rovnoměrné, nebo se výrazně liší a proč.
Na základě těchto dat bude možné:
- objektivně posoudit efektivitu a přínos projektu,
- případně upravit úhrady, indikace a kapacity,
- rozhodnout o rozšíření projektu z pilotního na standardní součást systému.
Kvalita, bezpečnost a inspirace z Německa
ČSK v rámci projektu vydá manuál léčby, který vychází z obdobného materiálu používaného v Německu, kde má ambulantní stomatologické ošetření v celkové anestezii dlouhou tradici.
Manuál bude obsahovat:
- doporučené indikace a kontraindikace,
- požadavky na personální a technické vybavení pracoviště (včetně dospávací místnosti a spolupráce s anesteziologem),
- postupy pro předoperační přípravu, průběh výkonu a pooperační sledování,
- pravidla pro vedení dokumentace a spolupráci se zdravotními pojišťovnami.
Poskytovatelé budou moci ošetření provádět:
- ve vlastní stomatologické ordinaci s odpovídajícím zázemím, nebo ve spolupráci s nemocnicemi a jednodenními chirurgickými zařízeními, která splňují požadované standardy bezpečnosti.
Další kroky
Česká stomatologická komora bude:
- průběžně monitorovat průběh pilotu a sbírat data od zapojených poskytovatelů,
- spolupracovat se zdravotními pojišťovnami na případném dolaďování parametrů,
- informovat odbornou i laickou veřejnost o výsledcích pilotu a jeho dopadu na dostupnost a kvalitu stomatologické péče.
Zdroj: Česká stomatologická komora