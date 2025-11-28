Stomatologické ambulantní ošetření v celkové anestezii

Praha 28. listopadu 2025 (PROTEXT) - Pilotní projekt České stomatologické komory a zdravotních pojišťoven

Česká stomatologická komora (ČSK) 26. 11. 2025, na tiskové konferenci představila ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, zdravotními pojišťovnami sdruženými ve Svazu zdravotních pojišťoven a platformou Zubohrad nový pilotní projekt stomatologického ambulantního ošetření v celkové anestezii.

Projekt reaguje na dlouhodobý problém českého zdravotnictví: nedostatečnou kapacitu a dlouhé čekací lhůty pro pacienty, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu nebo věku nedokážou zvládnout stomatologické ošetření při vědomí – typicky dětské pacienty, osoby s tělesným, mentálním či smyslovým postižením a pacienty s psychiatrickými či neurologickými diagnózami.

Cíl projektu: bezpečná alternativa pro ty, které nelze ošetřit „běžnou cestou“

Cílem pilotního projektu je zajistit, aby měl každý pacient, který není schopen ošetření při vědomí, dostupnou a bezpečnou alternativu v podobě ošetření v celkové anestezii. A bez nutnosti hospitalizace, která je náročná finančně, kapacitně i pro blízké nemocných.

Tato péče by už neměla být výsadou několika málo nemocnic, ale standardní součástí systému – s možností zapojení soukromých poskytovatelů, kteří splní odborné, technické a bezpečnostní požadavky stanovené Českou stomatologickou komorou.

Pilotní fáze má umožnit:

  • nastavit procesy v praxi – od indikace výkonu až po vykazování a úhradu,
  • sjednotit pravidla pro nasmlouvání, vykazování a úhrady péče,
  • rozšířit poskytování této péče mimo rámec nemocnic – zapojit i ambulantní stomatologická centra a jednodenní chirurgická zařízení.

Koho se projekt týká

Ve stomatologii existuje skupina pacientů, u nichž není možné provést ošetření pouze v lokální anestezii. Typicky jde o:

  • malé děti s neschopností spolupráce a rozsáhlým kazivým postižením chrupu,
  • osoby s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením,
  • pacienty s psychiatrickými či neurologickými diagnózami,
  • pacienty s extrémním strachem či poruchami chování, kde selhaly běžné postupy.

U těchto pacientů je ošetření v celkové anestezii často jedinou bezpečnou a účinnou možností. Cílem není „komfort“, ale kompletní rehabilitace dutiny ústní, snížení rizika bolestivých komplikací a akutních stavů a zároveň minimalizace rizik spojených s neprovedením zákroku.

Průběh pilotního provozu

Pilotní fáze projektu bude probíhat od 1. ledna do 31. prosince 2026.

Nyní začne probíhat nasmlouvání vybraným subjektům z těch, které se přihlásily. Zájem byl nečekaně vysoký a podařilo se vytvořit rovnoměrnou síť ve všech krajích ČR- tedy tato péče bude nemocným blízká i geograficky.

První vyhodnocení výsledků je naplánováno do 31. října 2026, aby bylo možné včas rozhodnout o případném pokračování, rozšíření či úpravě modelu.

Hodnotit se budou zejména tyto oblasti:

  • zda se do programu stomatologického ambulantního ošetření v celkové anestezii zapojil alespoň jeden poskytovatel v každém kraji,
  • zda navržená výše úhrad agregovaných výkonů podle časového rozsahu odpovídá reálnému rozsahu vykazovaných výkonů,
  • zda je rozsah diagnóz (skupina pacientů indikovaných ke stomatologickému ambulantnímu ošetření v celkové anestezii) dostatečný a neomezuje zbytečně dostupnost péče,
  • jaké je čerpání péče v jednotlivých krajích – tedy zda je rozložení péče rovnoměrné, nebo se výrazně liší a proč.

Na základě těchto dat bude možné:

  • objektivně posoudit efektivitu a přínos projektu,
  • případně upravit úhrady, indikace a kapacity,
  • rozhodnout o rozšíření projektu z pilotního na standardní součást systému.

Kvalita, bezpečnost a inspirace z Německa

ČSK v rámci projektu vydá manuál léčby, který vychází z obdobného materiálu používaného v Německu, kde má ambulantní stomatologické ošetření v celkové anestezii dlouhou tradici.

Manuál bude obsahovat:

  • doporučené indikace a kontraindikace,
  • požadavky na personální a technické vybavení pracoviště (včetně dospávací místnosti a spolupráce s anesteziologem),
  • postupy pro předoperační přípravu, průběh výkonu a pooperační sledování,
  • pravidla pro vedení dokumentace a spolupráci se zdravotními pojišťovnami.

Poskytovatelé budou moci ošetření provádět:

  • ve vlastní stomatologické ordinaci s odpovídajícím zázemím, nebo ve spolupráci s nemocnicemi a jednodenními chirurgickými zařízeními, která splňují požadované standardy bezpečnosti.

Další kroky

Česká stomatologická komora bude:

  • průběžně monitorovat průběh pilotu a sbírat data od zapojených poskytovatelů,
  • spolupracovat se zdravotními pojišťovnami na případném dolaďování parametrů,
  • informovat odbornou i laickou veřejnost o výsledcích pilotu a jeho dopadu na dostupnost a kvalitu stomatologické péče.

Zdroj: Česká stomatologická komora

