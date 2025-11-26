Store trek, který ukazuje budoucnost retailu

Autor:
  8:55
Praha 26. listopadu 2025 (PROTEXT) - Soutěže Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year už druhým rokem propojují své know-how s konferencí Czech Retail Days a společně tak pomáhají ukazovat, kam se posouvá kvalita kamenného retailu a bankovních poboček v Česku. Proto i letos byl výrazným prvkem spolupráce store trek – komentovaná exkurze po vybraných pražských prodejnách a jedné bankovní pobočce, které patří k aktuálním lídrům v oblasti designu, zákaznické zkušenosti a využívání moderních technologií.

Druhý ročník dvoudenní konference Czech Retail Days s podtitulem „Zaměřeno na retail v praxi“ tak nabídl nejen odborné přednášky a networking, ale také možnost vidět špičkový retail doslova na dotek, přímo v terénu.

Kapacita dvaceti účastníků se rychle zaplnila a reakce přímo na místě potvrdily, že podobné akce mají v Česku velkou hodnotu: „Lidé z oboru velmi ocenili možnost vidět naživo TOP CX koncepty oceněné v rámci Visa Czech Top Shop 2025. Při exkurzi se účastnící aktivně zapojovali a kladli otázky, aby pochopili, jak by se prezentované přístupy daly aplikovat i v jejich vlastní praxi,“ komentuje Jiří Beran, Managing Partner společnosti INSTORE CONSULTING EU, která soutěž Visa Bank Branch of the Year a Visa Bank Branch of the Year organizuje.

Crystalex Masaryčka: moderní sklo v prostoru, který má vlastní atmosféru

První zastávkou byla vlajková prodejna Crystalexu (vítěz lednového kola soutěže Visa Czech Top Shop), umístěná v čerstvě revitalizované pražské Masaryčce. Už samotný prostor – propojený s organickou architekturou studia Zaha Hadid – vytváří unikátní atmosféru.

Uvnitř dominuje barrisolová stěna, která svou čistotou a světlem podtrhuje minimalistický interiér a zároveň připomíná tradici českého sklářství v moderním pojetí. Sortiment je uspořádán přehledně a funkčně, takže návštěvníci store treku ocenili nejen estetiku, ale i praktický přístup k zákaznické cestě.

Atelier Potten & Pannen – Staněk: showroom, kde kuchyňský design ožívá

Druhou zastávkou byl atelier Potten & Pannen – Staněk (vítěz dubnového kola soutěže Visa Czech Top Shop) na Senovážném náměstí. Ten je už dlouhodobě známý jako místo, kde si přijde na své každý, kdo miluje kvalitní kuchyňské vybavení.

Účastníky zaujal velkoryse prosklený prostor, čistý design a celková atmosféra showroomu, který funguje nejen jako prodejna, ale i poradenské centrum pro výběr prémiového kuchyňského nádobí a skla. Personalizovaný přístup i promyšlené vystavení produktů ukázaly, jak může kamenná prodejna nabízet přidanou hodnotu, kterou e-shop nenahradí.

Future Lab České spořitelny: pohled do bankovnictví budoucnosti

Třetí částí programu byla návštěva právě otevřeného Future Labu České spořitelny. Pobočka si rychle získala pověst „laboratoře bankovnictví budoucnosti“.

Návštěvníky čekaly nejmodernější digitální technologie – AI avatar, interaktivní LED stěna nebo ukázky toho, jak lze v budoucnu pracovat s daty a personalizací. Zároveň ale nechyběla ani zóna finančního zdraví či prostor pro vzdělávací akce, kde banka ukazuje, že moderní pobočka může být víc než jen místo pro řešení účtu nebo půjčky.

Jedná se o mimořádný přístup k bankovní pobočce, který přesahuje dokonce i obecně platné standardy hodnocení zákaznického zážitku (CX) v bankovních pobočkách v rámci projektu Visa Bank Branch of the Year.

Proč store trek vznikl: podpora kamenného retailu, sdílení know-how a inspirace

Akce měla jasný cíl: dát odborníkům z retailu, bankovnictví i služeb možnost vidět špičkové prodejny a bankovní pobočku v praxi, pochopit jejich logiku a inspirovat se k vlastním inovacím.

„Soutěže Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year jasně ukazují, že dlouhodobě podporují kvalitu kamenných provozů a oceňují ty, kteří se nebojí dělat věci jinak. Děkujeme zástupcům jednotlivých prodejen a bankovní pobočky, že se do exkurze zapojili a vysvětlili, co dělá z prodejny nebo pobočky skutečně výjimečný zážitek,“ zmiňuje Jiří Beran.

Zpětná vazba účastníků: praktické, inspirativní, a hlavně potřebné

Účastníci hodnotili store trek jako velmi přínosný. Oceňovali možnost vidět rozdílné typy prodejen – od designového showroomu přes ikonický český brand až po technologicky vyspělou bankovní expertní zónu.

Zaznělo i to, že podpora kamenných prodejen je dnes stále důležitější. E-commerce sice roste, ale fyzická místa mají něco, co online nikdy nenahradí: osobní kontakt, možnost vnímat produkty všemi smysly, a hlavně budování vztahu se značkou.

 

Zdroj: INSTORE CONSULTING EU

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Unikátní počin. Nová aplikace odhaluje, jak se Olomouc měnila po dobu čtyř set let

Kdysi a nyní. Porovnání centra Olomouce ze sedmnáctého století a teď.

Za poslední čtyři staletí prošla Olomouc značným vývojem. Centrum města se mnohonásobně zvětšilo, hranice Olomouce se rozšířily i za městské hradby. Porovnání toho, jak krajské město vypadalo před...

26. listopadu 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Kutnohorská Mincovna představuje Svatobarborský Dukát – první novodobou českou minci s církevním požehnáním

26. listopadu 2025  10:01

OCP zná své vítězky. Podnikatelky opět potvrdily svou sílu a schopnost inovovat

26. listopadu 2025  9:50

V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na trati stojí, obnoví se večer

ilustrační snímek

V Roudnici nad Labem v noci nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na hlavním koridoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Německem v obou směrech stojí. Poškození je podle Správy železnic (SŽ)...

26. listopadu 2025  6:42,  aktualizováno  9:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plzeňská nemocnice pečuje o rekordních 472 lidí s HIV, třetinu tvoří Ukrajinci

ilustrační snímek

Piercing a tetování přivezené ze zahraničí nebo nějaký operační výkon provedený v tamní ne úplně dobré nemocnici. I to jsou způsoby, při kterých se člověk může nakazit virem HIV. Fakultní nemocnice v...

26. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Delší, než se čekalo. Železnice bude z Budějovic elektrifikovaná až na Šumavu

Stanice Volary GPS: 48.9071736N, 13.8831719E

Správa železnic (SŽ) mění plány elektrizace trati od Českých Budějovic do Volar. Prodlouží ji na více než dvojnásobek až k hranici Národního parku Šumava. Pokud záměr projektu začátkem příštího roku...

26. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Na silnicích v hradeckém kraji leží sníh, přes den se čeká další sněžení

ilustrační snímek

Na silnicích v Královéhradeckém kraji dnes ráno zůstával po nočním sněžení rozbředlý sníh. Na silnicích v Krkonoších a v Orlických horách byla ujetá vrstva...

26. listopadu 2025  7:57,  aktualizováno  7:57

Pohádková vesnička i Den s Rock for People. Hradec chystá vánoční trhy ve velkém stylu

Rozsvícení vánočního stromu na hradeckém Velkém náměstí (1. prosince 2024)

Hradec Králové ožije Královskými vánočními trhy v neděli 30. listopadu. Na Velkém náměstí na tři týdny vyroste pohádková vesnička, ledové kluziště i vyhlídkové kolo. Až do 23. prosince je připraven...

26. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Unikátní vodní kmen probiotik z horských pramenů Bulharska získal patent a dobývá svět

26. listopadu 2025  9:19

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné s opatrností, místy sněží

ilustrační snímek

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři mají veškerou techniku v terénu. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Ústeckého...

26. listopadu 2025  7:34,  aktualizováno  7:34

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Nutriční terapeut/ka

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 39 219 - 42 785 Kč

Dalších 31 229 volných pozic

Na Benešovsku se převrátil autobus na bok, hasiči zachraňovali cestující žebříkem

Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé...

Zbytky rozbředlého sněhu na středočeských silnicích ke středečnímu ránu nezpůsobují větší problémy. Většinou jsou po ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Benešovsku u Choratic však havaroval...

26. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:12

Náměstí Míru

Náměstí Míru

Miluji vánoční světýlka a tu atmosféru, která na vás v těchto dnech všude dýchá.Co mi trochu vadí jsou davy lidí,a tak chodím nasávat vánočního ducha, když je brzy ráno,nikde ani noha a ještě ušetřím

vydáno 26. listopadu 2025  9:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.