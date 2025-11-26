Store trek, který ukazuje budoucnost retailu

Druhý ročník dvoudenní konference Czech Retail Days s podtitulem „Zaměřeno na retail v praxi“ tak nabídl nejen odborné přednášky a networking, ale také možnost vidět špičkový retail doslova na dotek, přímo v terénu.
Kapacita dvaceti účastníků se rychle zaplnila a reakce přímo na místě potvrdily, že podobné akce mají v Česku velkou hodnotu: „Lidé z oboru velmi ocenili možnost vidět naživo TOP CX koncepty oceněné v rámci Visa Czech Top Shop 2025. Při exkurzi se účastnící aktivně zapojovali a kladli otázky, aby pochopili, jak by se prezentované přístupy daly aplikovat i v jejich vlastní praxi,“ komentuje Jiří Beran, Managing Partner společnosti INSTORE CONSULTING EU, která soutěž Visa Bank Branch of the Year a Visa Bank Branch of the Year organizuje.
Crystalex Masaryčka: moderní sklo v prostoru, který má vlastní atmosféru
První zastávkou byla vlajková prodejna Crystalexu (vítěz lednového kola soutěže Visa Czech Top Shop), umístěná v čerstvě revitalizované pražské Masaryčce. Už samotný prostor – propojený s organickou architekturou studia Zaha Hadid – vytváří unikátní atmosféru.
Uvnitř dominuje barrisolová stěna, která svou čistotou a světlem podtrhuje minimalistický interiér a zároveň připomíná tradici českého sklářství v moderním pojetí. Sortiment je uspořádán přehledně a funkčně, takže návštěvníci store treku ocenili nejen estetiku, ale i praktický přístup k zákaznické cestě.
Atelier Potten & Pannen – Staněk: showroom, kde kuchyňský design ožívá
Druhou zastávkou byl atelier Potten & Pannen – Staněk (vítěz dubnového kola soutěže Visa Czech Top Shop) na Senovážném náměstí. Ten je už dlouhodobě známý jako místo, kde si přijde na své každý, kdo miluje kvalitní kuchyňské vybavení.
Účastníky zaujal velkoryse prosklený prostor, čistý design a celková atmosféra showroomu, který funguje nejen jako prodejna, ale i poradenské centrum pro výběr prémiového kuchyňského nádobí a skla. Personalizovaný přístup i promyšlené vystavení produktů ukázaly, jak může kamenná prodejna nabízet přidanou hodnotu, kterou e-shop nenahradí.
Future Lab České spořitelny: pohled do bankovnictví budoucnosti
Třetí částí programu byla návštěva právě otevřeného Future Labu České spořitelny. Pobočka si rychle získala pověst „laboratoře bankovnictví budoucnosti“.
Návštěvníky čekaly nejmodernější digitální technologie – AI avatar, interaktivní LED stěna nebo ukázky toho, jak lze v budoucnu pracovat s daty a personalizací. Zároveň ale nechyběla ani zóna finančního zdraví či prostor pro vzdělávací akce, kde banka ukazuje, že moderní pobočka může být víc než jen místo pro řešení účtu nebo půjčky.
Jedná se o mimořádný přístup k bankovní pobočce, který přesahuje dokonce i obecně platné standardy hodnocení zákaznického zážitku (CX) v bankovních pobočkách v rámci projektu Visa Bank Branch of the Year.
Proč store trek vznikl: podpora kamenného retailu, sdílení know-how a inspirace
Akce měla jasný cíl: dát odborníkům z retailu, bankovnictví i služeb možnost vidět špičkové prodejny a bankovní pobočku v praxi, pochopit jejich logiku a inspirovat se k vlastním inovacím.
„Soutěže Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year jasně ukazují, že dlouhodobě podporují kvalitu kamenných provozů a oceňují ty, kteří se nebojí dělat věci jinak. Děkujeme zástupcům jednotlivých prodejen a bankovní pobočky, že se do exkurze zapojili a vysvětlili, co dělá z prodejny nebo pobočky skutečně výjimečný zážitek,“ zmiňuje Jiří Beran.
Zpětná vazba účastníků: praktické, inspirativní, a hlavně potřebné
Účastníci hodnotili store trek jako velmi přínosný. Oceňovali možnost vidět rozdílné typy prodejen – od designového showroomu přes ikonický český brand až po technologicky vyspělou bankovní expertní zónu.
Zaznělo i to, že podpora kamenných prodejen je dnes stále důležitější. E-commerce sice roste, ale fyzická místa mají něco, co online nikdy nenahradí: osobní kontakt, možnost vnímat produkty všemi smysly, a hlavně budování vztahu se značkou.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU