Store trek představil tři inspirativní pražské prodejny

Soutěž Visa Czech Top Shop oceňuje prodejny, které dokážou zákazníky oslovit promyšleným prostředím, kvalitní obsluhou a celkovým zážitkem. Store trek dává vybraným oceněným obchodům možnost představit své řešení přímo v místě a přihlášeným návštěvníkům kongresu příležitost podívat se, jak jednotlivé prvky fungují v praxi.
Letošní trasa vedla třemi pražskými prodejnami. Každá má jiný sortiment i charakter, společná je jim však péče o způsob, jakým zákazník značku vnímá už od prvního okamžiku návštěvy.
„Těší nás, že můžeme ve spolupráci s kongresem Czech Retail Days pořádat store trek už potřetí a představovat finalistům i odborné veřejnosti prodejny oceněné v soutěži Visa Czech Top Shop. Zájem o návštěvu každoročně roste, což potvrzuje, že lidé z retailu mají chuť poznávat inspirativní koncepty přímo v praxi. Prohlídky jim umožňují nahlédnout do toho, jak jednotlivé prodejny pracují s prostorem, nabídkou i zákaznickou zkušeností,“ komentuje Jiří Beran, Managing Partner společnosti INSTORE CONSULTING EU, která soutěž Visa Czech Top Shop organizuje.
Tudor: prémiová prezentace v centru Prahy
První zastávkou byl butik Tudor na Staroměstském náměstí, kde zástupci Hodinářství Bechyně představili, jak je prostor uzpůsobený pro prezentaci luxusních hodinek. Jako jediný oficiální butik značky v České republice výrazně pracuje s jejími ikonickými černočervenými barvami. Výloha a světelné prvky poutají pozornost z ulice, zatímco uvnitř precizně nasvícené vitríny zvýrazňují vystavené modely.
Účastníci si prohlédli řešení prodejního prostoru a dozvěděli se, jakou roli v něm hraje osobní obsluha. Personál zákazníky aktivně provází nabídkou a pomáhá jim s výběrem.
Havlíkova apotéka: atmosféra odpovídající příběhu značky
V Havlíkově apotéce zástupci prodejny přiblížili, jak se filozofie značky promítá do podoby obchodu i do kontaktu se zákazníky. Přírodní materiály, zeleň a decentní výzdoba odkazují k bylinné kosmetice a udržitelnosti, zatímco interiér evokuje historickou lékárnu v současném, pečlivě zpracovaném pojetí.
Návštěvníci se zajímali o uspořádání prodejny, prezentaci sortimentu i práci s výlohou. Součástí prohlídky bylo také představení přístupu personálu, který zákazníkům pomáhá s orientací a výběrem produktů.
Lindt: produkty zapojují všechny smysly
Poslední navštívenou prodejnou byl Lindt v ulici 28. října, kde se účastníci seznámili s konceptem, v němž čokoláda tvoří nejen nabídku, ale i důležitou součást interiéru. Produkty jsou vystavené tak, aby zákazníky zvaly k prohlížení a objevování, a digitální obrazovky s videi doplňují prezentaci značky.
Zástupci prodejny ukázali možnosti, které návštěvu proměňují v osobní zážitek: zákazníci si mohou namíchat vlastní výběr pralinek a ochutnat například horkou čokoládu nebo zmrzlinu s čokoládovou polevou. Účastníci store treku se ptali na jednotlivé prvky konceptu i na to, jak ovlivňují zákaznickou zkušenost.
Pohled přímo do provozu
Prohlídky umožnily účastníkům kongresu poznat tři odlišné přístupy k prezentaci značky a péči o zákazníky přímo v prostředí prodejen. Store trek tak doplnil soutěž Visa Czech Top Shop o příležitost sdílet konkrétní zkušenosti z každodenního retailového provozu. Celý aktuálně probíhající ročník pak vyvrcholí 23. března 2027 v pražském Magenta Experience Center, kde proběhne vyhlášení absolutního vítěze.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60028.