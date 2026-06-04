Stoupací pruhy před Strakonicemi se opravují, na semaforech se řidiči zdrží do 8. července

Tomáš Voráček, vedoucí provozního úseku ŘSD Jihočeského kraje: "V místě byly poruchy a nevyhovující protismykové vlastnosti. Oprava bude trvat 50 dní, je rozdělená na čtyři etapy a stála asi 34,5 milionu korun."
Provoz je řízený kyvadlově, buď pověřenými pracovníky, nebo mobilní světelnou signalizací. V úseku dlouhém zhruba 2 km budou stavební dělníci nejprve frézovat vozovku ve směru od Strakonic na Nebřehovice a následně dojde k pokládce nových vrstev. V dalších etapách se veškeré práce přesunou na opačnou stranu silnice.
Tomáš Voráček, vedoucí provozního úseku ŘSD Jihočeského kraje: "Provádí se technologií recyklace za studena s výměnou všech tří asfaltových vrstev."
Cestující využívající autobusovou dopravu musí počítat s dočasně zrušenými zastávkami Strakonice, Podsrp, Podsrp-Hájenka a Modlešovice. Zastávky budou zrušené až do 18. června. Částečné dopravní omezení je naplánované až do 8. července letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava