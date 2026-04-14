Strašák jménem poškození: Jak se připravit na vrácení vozu?

Vrácení vozu je ve Volkswagen Financial Services standardizovaný proces, kde obě strany vědí, co čekat. S běžným opotřebením se počítá. Zákazníci navíc mohou nyní využít režim tzv. předprohlídky. "Aby se předešlo nepředvídatelným problémům při vrácení vozu VWFS, nabízíme předprohlídku u partnerské společnosti DEKRA. Až dosud se zákazník dozvěděl, která poškození jsou akceptovatelná a která už ne. Nově vyčíslujeme i částku, kolik by případná oprava stála," vysvětluje Radek Jandásek, vedoucí remarketingu ve Volkswagen Financial Services. Díky této službě si zákazník může v klidu a s předstihem nechat opravit všechna poškození, která by po vrácení vozidla nemusela být akceptována. Ve výsledku to znamená, že zákazník bude nyní moci využít dva principy. První, kdy dostane výčet akceptovatelného a neakceptovatelného poškození na konci smlouvy a druhý, kdy bude dopředu přesně vědět, kolik stojí oprava jednotlivých typů poškození. Tato předprohlídka stojí 920 Kč.
Využití klasických předprohlídek, které stojí 605 Kč, za poslední dva roky poměrně výrazně rostlo. "Přes 20 % klientů tuto možnost využije. Od spuštění nabídky předprohlídky s celkovým vyčíslením vidíme pozvolný růst. Věříme, že tuto službu do budoucna zákazníci ocení," říká Jandásek.
"Z celkového počtu 1683 vrácených vozů v posledním období bylo pouze 14 % vyhodnoceno jako vozidlo s neakceptovatelným poškozením. Obavy tak v drtivé většině případů nejsou na místě," doplňuje Radek Jandásek. Zákazník navíc dostává při převzetí nového vozidla Manuál řidiče, kde jsou přesně uvedeny normy opotřebení a poškození. Dopředu tak zná hranici, do jaké míry je poškození přijatelné, a kdy už nikoliv. "Na základě naší analýzy víme, že asi 84 % lidí vrátí auto s akceptovatelným poškozením, co se týče exteriéru," podotýká Jandásek. Z pohledu vnějšího poškození jsou obvyklé škrábance (65 %), jamky (39 %), případně defekty od odletujícího kamení (25 %). Poškození interiéru jsou pak méně častá, obvyklá jsou opotřebení a škrábance, přičemž 92 % z nich je akceptovatelných. Nejčastěji se vnější poškození objevuje na čelním skle a zadním nárazníku. V interiéru je to pak volant a potah sedadla řidiče, tedy místa, která jsou nejvíce namáhána.
Volkswagen Financial Services
je přední finanční společností, specializující se na podporu prodeje dealerské sítě značek Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA, Porsche, Ducati, ojetých automobilů všech značek a prémiových značek Bentley a Lamborghini. Nabízí produkty v oblasti úvěru, operativního leasingu, pojištění a dalších služeb mobility soukromým osobám, podnikatelům i firmám, a to jak pro koncernové vozy – tzv. značkové financování, tak i pro ostatní vozy na trhu. Volkswagen Financial Services je obchodní divizí skupiny Volkswagen AG, která zahrnuje společnosti Volkswagen Financial Services AG spolu s přidruženými společnostmi, Volkswagen Bank GmbH, Porsche Financial Services a finančními společnostmi v USA, Kanadě a Španělsku, které patří přímo nebo nepřímo společnosti Volkswagen AG – s výjimkou finančních služeb značky Scania a Porsche Holding Salzburg. Společnost je zastoupena ve 41 zemích, které disponují portfoliem více než 27,8 milionů smluv a zaměstnávají 17.923 pracovníků. Celková aktiva společnosti jsou ve výši přibližně 287 miliardy eur a provozní výsledek činí 3,45 miliardy eur. www.vwfs.cz | Facebook | LinkedIN
Zdroj: Volkswagen Financial Services
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.