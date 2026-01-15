Strategická expanze: Austrotherm se stává evropským lídrem na trhu polystyrenových izolačních materiálů – výhody pro český trh

V praxi to znamená, že by díky mezinárodním synergiím měly být speciální zateplovací materiály na českém trhu dostupnější a stabilnější – jak pro stavební firmy a developery, tak pro lidi, kteří řeší zateplení domu nebo bytu. Větší zázemí celé skupiny dává českému závodu širší možnosti reagovat na poptávku a výkyvy na trhu, včetně dalšího rozšíření sortimentu.
„Dochází ke změně, která není jen formální. Po nové fúzi se Austrotherm posouvá na čelní místo mezi výrobci v Evropě a odpovědnost jednotlivých závodů, včetně toho českého, tím roste,“ říká Martin Trešl, jednatel společnosti Austrotherm CZ.
Heimo Pascher, generální ředitel skupiny Austrotherm, dodává: „Nebudeme investovat pouze do nových trhů, ale také dále posilovat stávající země a výrobní závody, abychom nejen udrželi, ale dokonce rozšířili naše služby a kvalitu, a to i v ekonomicky náročných dobách.“
Součástí tohoto vývoje je také rozšíření areálu v Dyníně, kde společnost uvádí do provozu novou halu distribučního skladu. Cílem je reagovat na dlouhodobý růst poptávky po speciálních izolačních materiálech a na rostoucí význam energetické efektivity budov v celé Evropě. Skupina Austrotherm, která je v rakouském rodinném vlastnictví, má v současné době celkem 35 výrobních závodů ve 14 zemích a v obchodním roce 2025 dosáhla obratu 500 milionů eur. K 31. 12. 2025 zaměstnávala celkem 1500 zaměstnanců.
