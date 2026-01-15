Strategická expanze: Austrotherm se stává evropským lídrem na trhu polystyrenových izolačních materiálů – výhody pro český trh

Autor:
  8:10
Dynín (Českobudějovicko) 15. ledna 2026 (PROTEXT) - Skupina Austrotherm po aktuálním dokončení evropské fúze výrazně posiluje svou pozici na trhu polystyrenových izolačních materiálů (EPS a XPS) a stává se jejich největším výrobcem v Evropě. Součástí této fúze je i akvizice italské skupiny Poron, největšího výrobce EPS v Itálii. Změna se přímo týká i České republiky, kde skupina provozuje závody v Dyníně a ve Slavětíně a odkud zásobuje český i středoevropský trh se zateplováním.

V praxi to znamená, že by díky mezinárodním synergiím měly být speciální zateplovací materiály na českém trhu dostupnější a stabilnější – jak pro stavební firmy a developery, tak pro lidi, kteří řeší zateplení domu nebo bytu. Větší zázemí celé skupiny dává českému závodu širší možnosti reagovat na poptávku a výkyvy na trhu, včetně dalšího rozšíření sortimentu.

„Dochází ke změně, která není jen formální. Po nové fúzi se Austrotherm posouvá na čelní místo mezi výrobci v Evropě a odpovědnost jednotlivých závodů, včetně toho českého, tím roste,“ říká Martin Trešl, jednatel společnosti Austrotherm CZ.

Heimo Pascher, generální ředitel skupiny Austrotherm, dodává: „Nebudeme investovat pouze do nových trhů, ale také dále posilovat stávající země a výrobní závody, abychom nejen udrželi, ale dokonce rozšířili naše služby a kvalitu, a to i v ekonomicky náročných dobách.“

Součástí tohoto vývoje je také rozšíření areálu v Dyníně, kde společnost uvádí do provozu novou halu distribučního skladu. Cílem je reagovat na dlouhodobý růst poptávky po speciálních izolačních materiálech a na rostoucí význam energetické efektivity budov v celé Evropě. Skupina Austrotherm, která je v rakouském rodinném vlastnictví, má v současné době celkem 35 výrobních závodů ve 14 zemích a v obchodním roce 2025 dosáhla obratu 500 milionů eur. K 31. 12. 2025 zaměstnávala celkem 1500 zaměstnanců.

Záznam mediálního setkání: 

 

Zdroj: Austrotherm

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Řidiči na různých místech Pardubického kraje musejí počítat s ledovkou

ilustrační snímek

Řidiči na různých místech zvláště na východě Pardubického kraje musejí počítat s ledovkou. Komplikuje dopravu zejména na Orlickoústecku a zčásti i na...

15. ledna 2026  7:39,  aktualizováno  7:39

Na jihu Moravy ráno mrzne a mrholí, na Znojemsku mohou silnice namrzat

ilustrační snímek

Občasné mrholení při teplotách mírně pod bodem mrazu může dnes ráno na jihu Moravy namrzat, podle informací silničářů jsou ale silnice většinou mokré po...

15. ledna 2026  7:37,  aktualizováno  7:37

Semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně mají výpadek, dopravu řídí policie

Dopravu ve Zlíně komplikuje výpadek semaforů na jedné z klíčových křižovatek na...

Dopravu v krajském městě od rána komplikuje výpadek semaforů na klíčové křižovatce, která bývá každý den přehlcená nejen v ranní a odpolední špičku. Ve středu večer se totiž na křížení třídy Tomáše...

15. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

O jeden den špatné datum a odvolání neplatí. Puntičkářství soudu vyjde draho

Pavel Nezval (snímek z roku 2020)

Zpátky do funkce ředitele základní školy v Blansku se po roce a půl může vrátit Pavel Nezval. V roce 2024 jej radní města odvolali, jenže podle odvolací soudu udělali chybu. Jeho argumentace byla...

15. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kuchyňský odpad zamíří do bioplynky a kompostérů

ilustrační snímek

Moravská Třebová chce předcházet vzniku odpadu, který by jinak skončil na skládce. Město v těchto dnech zahájilo pilotní projekt sběru gastroodpadu z domácností.

15. ledna 2026  9:10

Tváře rockových legend v Mázhausu

ilustrační snímek

Silné příběhy a tváře, které se nesmazatelně vepsaly do hudební historie, ovládnou výstavní prostor Mázhaus. Od 19. ledna do 1. března zde bude k vidění výstava malířky Elišky Jedličkové s názvem...

15. ledna 2026  9:08

Mucha přiveze ironii a punkovou energii

ilustrační snímek

Večer plný emocí, nadhledu a textů ostrých jako břitva čeká na návštěvníky U Stolu v Klášterci nad Orlicí. Ve čtvrtek 22. ledna od 19 hodin vystoupí brněnská písničkářka Mucha.

15. ledna 2026  9:06

Soud rozhoduje, zda pustí Feriho z vězení. Expolitik však čelí další obžalobě

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Bývalá politická hvězda TOP 09 Dominik Feri žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává tříletý trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Za mřížemi strávil už polovinu vyměřené doby....

15. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  9:04

Na Smíchově bouraly tramvaje. Jedna srazila ženu, přišla o nohu

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)

Na pražském Andělu ve čtvrtek ráno srazila tramvaj ženu. Utrpěla vážná zranění a přišla o nohu, uvedla záchranka na X. U Smíchovského nádraží se pak další tramvaj střetla s autem. Nehody na více než...

15. ledna 2026  9:02,  aktualizováno  9:03

Cestovatel přiblíží krásy Bolívie

ilustrační snímek

Země dechberoucích kontrastů, kde se mísí drsná krása velehor s temperamentním folklorem – to je Bolívie. Ve čtvrtek 22. ledna od 17 hodin v Regionálním muzeu Skuteč provede návštěvníky tímto koutem...

15. ledna 2026  9:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Silnice v Olomouckém kraji mohou namrzat, s opatrností jsou sjízdné

ilustrační snímek

Se zvýšenou opatrností jsou dnes ráno sjízdné silnice v Olomouckém kraji, na kterých se kvůli namrzajícímu dešti a mlze může místy vytvářet ledovka či námraza....

15. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  7:19

Z úspor na stavební spoření se dal kdysi pořídit rodinný dům. Nyní už slouží spíš na rekonstrukce

Na konci roku 2003 brali lidé stavební spořitelny ztečí. Od 1. ledna 2004 se...

Byly doby, kdy na stavbu rodinného domu nebyla potřeba hypotéka a milion korun nepůsobil jako nedosažitelný sen. Stavební spoření, tehdy štědře podporované státem, dokázalo při zapojení celé rodiny...

15. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.