Strategická hrozba pro stát: Demografický propad vyžaduje okamžitou reakci vlády

Autor:
  14:34
Praha 11. května (PROTEXT) – Česká republika se ocitla v demografické pasti, která vyžaduje víc než jen kosmetické úpravy sociálních dávek. Aktuální studie SYRI odhalila, že úhrnná plodnost klesla na 1,37 dítěte na jednu ženu, což je hluboko pod hranicí zachování populace (2,1). Odborníci u kulatého stolu ČTK Connect apelovali na politické představitele, aby začali vnímat odklad rodičovství jako prioritu národní bezpečnosti a ekonomické stability.

Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová Csc., zdůraznila, že dostupnost asistované reprodukce je pouze částečným řešením. „Klíčové je, aby k problémům s neplodností vůbec nemuselo docházet. To závisí na tom, jak systém lidem umožňuje plánovat rodičovství,“ uvedla. Stát by se měl zaměřit na bariéry, které mladé lidi nutí odkládat rodinu až k biologickým limitům. Mezi ně patří nejen nedostupné bydlení, ale i tlak na dlouhé vzdělávání a rigidní pracovní trh, který trestá dřívější mateřství.

Politická debata se dosud soustředila převážně na ekonomické stimuly, ale demografka, profesorka Jiřina Kocourková upozorňuje, že zásadní je i osvěta. Stát musí investovat do „fertilní gramotnosti“ již na úrovni středních škol. Pokud bude trend poklesu porodnosti o     30 % ročně pokračovat, dojde k nevratnému poškození sociálních systémů. Odborníci proto navrhují komplexní strategii, která propojí resorty školství, zdravotnictví a práce tak, aby rodina přestala být vnímána jako „projekt na stará kolena“, ale jako přirozená součást rané dospělosti. „Musíme edukovat pacienty o tom, že životní styl a věk jsou klíčové parametry,“ doplňuje vedoucí lékař Miloš Černý z kliniky GENNET.

Zdroj: ČTK Connect

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Poslední zápas sezony jako dárek. Sigma nabízí na duel s Karvinou vstupenky zdarma

Olomoučtí fanoušci během utkání proti Slavii

Fotbalová Sigma se rozhodla pro nevšední krok. V sobotu 23. května odehraje na domácím stadionu od 14 hodin poslední zápas sezony. Ve finálové odvetě play off nadstavbové skupiny o sedmé místo Chance...

13. května 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Zase nic. Kraj snížil cenu o desítky milionů, jeho zámek ale dál nikdo nechce

Zámek Milešov stojí na místě hradu ze 14. století, přestavěného na renesanční a...

Zámek Milešov na Litoměřicku nadále zůstává v majetku Ústeckého kraje. Ani napočtvrté se nenašel zájemce, který by památku koupil. Stejně tak dopadly i další krajské objekty, například hraniční...

13. května 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Na pěší zóně v Praze 5, na Andělu i přes chladné počasí způsobené ledovými muži rozkvítají ozdobné stromy.

vydáno 13. května 2026  15:11

V Počernické ulici se již pokládají první nové tramvajové koleje, na podzim 2027 se mají rozjet linky denní 15, 16 a noční 91. Bude to znamenat zrušení linek 195, 199 a úpravu tras u linek 133, 188,...

vydáno 13. května 2026  15:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na pěší zóně v Praze 5, na Andělu i přes chladné počasí způsobené ledovými muži rozkvítají ozdobné stromy.

vydáno 13. května 2026  15:10

Dvě podoby kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze 7 s ohledem na měnící se sluneční svit a mraky.

vydáno 13. května 2026  15:09

V Praze 5, Smíchově jsou u náplavek na Vltavě četné loděnice, které zahrnují možnost sportovního veslování a navíc také halové veslování a tak dnes na náměstí 14.října před kostelem sv. Václava se...

vydáno 13. května 2026  15:09

Dnešní den si připomínáme jako Český den proti rakovině a to tradičním žlutým kvítkem se stužkou a poučení o prevenci těmto nemocem a to prostřednictvím školáků a studentů, kteří například na...

vydáno 13. května 2026  15:08

Dnešní den si připomínáme jako Český den proti rakovině a to tradičním žlutým kvítkem se stužkou a poučení o prevenci těmto nemocem a to prostřednictvím školáků a studentů, kteří například na...

vydáno 13. května 2026  15:08

Rodinný den v Parku inspirace nabídne fotbalovou atmosféru i zábavu pro děti

13. května 2026  15:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pojistka před blackouty. Největší bateriové úložiště v Brně zareaguje okamžitě

Nové bateriové úložiště vyrostlo na okraji Technologického parku v blízkosti...

Nové bateriové úložiště na okraji brněnského Technologického parku naběhne za pár měsíců do ostrého provozu. Jedná se o největší zařízení svého druhu v Brně, zbývá u něj dokončit poslední nedodělky....

13. května 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Po čistce na Instagramu firmy znovu objevují sílu reklamních dárků

13. května 2026  14:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.