Strategická hrozba pro stát: Demografický propad vyžaduje okamžitou reakci vlády

Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová Csc., zdůraznila, že dostupnost asistované reprodukce je pouze částečným řešením. „Klíčové je, aby k problémům s neplodností vůbec nemuselo docházet. To závisí na tom, jak systém lidem umožňuje plánovat rodičovství,“ uvedla. Stát by se měl zaměřit na bariéry, které mladé lidi nutí odkládat rodinu až k biologickým limitům. Mezi ně patří nejen nedostupné bydlení, ale i tlak na dlouhé vzdělávání a rigidní pracovní trh, který trestá dřívější mateřství.
Politická debata se dosud soustředila převážně na ekonomické stimuly, ale demografka, profesorka Jiřina Kocourková upozorňuje, že zásadní je i osvěta. Stát musí investovat do „fertilní gramotnosti“ již na úrovni středních škol. Pokud bude trend poklesu porodnosti o 30 % ročně pokračovat, dojde k nevratnému poškození sociálních systémů. Odborníci proto navrhují komplexní strategii, která propojí resorty školství, zdravotnictví a práce tak, aby rodina přestala být vnímána jako „projekt na stará kolena“, ale jako přirozená součást rané dospělosti. „Musíme edukovat pacienty o tom, že životní styl a věk jsou klíčové parametry,“ doplňuje vedoucí lékař Miloš Černý z kliniky GENNET.
Zdroj: ČTK Connect
