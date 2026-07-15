Strategická modernizace značky GENMA přináší vynikající výsledky – řada významných zakázek a celosvětové uznání v oblasti automatizačních technologií

Významné zakázky na různých trzích
Díky vynikající konkurenceschopnosti svých produktů se společnosti GENMA podařilo získat několik významných kontraktů. Jediná zakázka na 50 portálových jeřábů na pneumatikách (RTG) z marockého přístavu stanovila nový rekord společnosti GENMA na africkém trhu. Balíčky objednávek jeřábů typu „z lodi na břeh" (STS) a kolejových portálových jeřábů (RMG) z Nizozemska, spolu s balíčky STS a RTG z Indie, znamenají komplexní průlom jak na špičkovém evropském trhu, tak na rozvíjejícím se jihoasijském trhu.
Zejména společnost GENMA získala zakázku na největší RTG na světě – 1 kus typu „1 nad 7" (jeden kontejner na výšku položen na dalších sedm) a 10+1 automatizovaných jeřábů RTG (deset na provoz a jeden jako záložní). To podtrhuje hlubokou důvěru předních provozovatelů terminálů v jeřáby a automatizační schopnosti společnosti GENMA a dále posiluje tržní pozici této značky.
Automatizační platforma GENSMART ověřena: počet dodávek a objednávek přesáhl 100 kusů
Automatizační platforma GENSMART společnosti GENMA zahrnuje klíčová řešení, jako jsou AutoRTG, AutoRMG, AutoSTS a systémy řízení zařízení. Jedná se o spojení špičkových technologií, včetně multimodální fúze dat ze senzorů, mezisystémové interoperability dat, koordinovaného dispečinku založeného na umělé inteligenci a správy digitálních dvojčat. Její plně automatizovaná technologie vnějšího odbavení kamionů je na špičce v oboru.
K dnešnímu dni překročil celkový počet dodávek a smluvně sjednaných objednávek automatizovaných jeřábů a projektů modernizace společnosti GENMA 100 kusů, přičemž jejich výkonnost byla ověřena na kontejnerových terminálech světové třídy.
„Průlomové úspěchy společnosti GENMA na mnoha globálních trzích jsou nejpřímějším uznáním naší technické síly a hodnoty značky. Budeme i nadále rozšiřovat naši globální výrobní a servisní síť, abychom zákazníkům poskytovali stále efektivnější a inteligentnější řešení," uvedl Martin Wu, generální ředitel společnosti RAINBOWCO.
O společnosti RAINBOWCO
RAINBOWCO je globální výrobce špičkového vybavení s pěti hlavními výrobními závody a více než 3900 zaměstnanci. Společnost provozuje 29 servisních středisek ve 24 zemích. Její značka GENMA je předním světovým dodavatelem řešení pro zvedání nákladů a manipulaci s ním. Kromě kontejnerových jeřábů pro terminály a automatizačních řešení se značka zaměřuje také na: loděnice, skladovací areály a závody, mořské inženýrství, manipulaci a dopravu sypkých materiálů a vysoce účinné multifunkční manipulátory s materiálem.
Více informací: https://www.genmasolutions.com/
Kontakt: Ken Wang, marketingový manažer, ken.wang@genmasolutions.com