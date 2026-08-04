Strategické porozumění s odbory v Itálii

Zakladatel a majoritní vlastník společnosti GEVORKYAN, a.s. na setkání představil první realizovaná opatření zaměřená na obnovu závodu a využití jeho výrobního a zákaznického potenciálu. Audit strojového parku, reorganizace výrobních procesů a zavedení třetí směny směřují k efektivnímu zpracování objednávek potvrzených během transformace vlastnictví.
„Itálii máme rádi pro otevřenost lidí, inženýrské myšlení a schopnost vytvářet značky, které zná celý svět. Do průmyslového srdce Itálie přinášíme naše know-how, protože jsme přesvědčeni, že boloňská továrna má dobré základy, a proto chceme vybudovat top firmu v západní Evropě. Dali jsme do názvu své jméno a neustoupíme! Setkání s italskými odbory ukázalo, že máme společné cíle a umíme vést dialog založený na logice a prioritách při dlouhodobé strategii,“ uvádí Dipl.-Ing. Artur Gevorkyan, předseda představenstva společnosti GEVORKYAN, a.s.
Odborové organizace FIM, FIOM a podniková rada RSU ve svém společném prohlášení po setkání uvedly, že ze strany odborů existuje „plná vůle přijmout výzvu spojenou s obnovou boloňského závodu a jeho produktů, přičemž prioritou zůstává ochrana zaměstnanců a jejich ústřední postavení v procesu dalších změn.“
„Věřím, že propojování evropských výrobních a technologických kapacit je jedinou cestou k posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu vůči zbytku světa,“ uvádí Dipl.-Ing. Artur Gevorkyan, předseda představenstva společnosti GEVORKYAN, a.s.
Zdroj: GEVORKYAN, a.s.