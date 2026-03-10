Strategie společnosti Risen Energy pro technologii HJT s nízkým obsahem stříbra: dlouhodobý plán

Autor:
  9:01
Ning-po (Čína) 10. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V poslední době se v odvětví fotovoltaiky zintenzivnily diskuse o snížení nákladů na stříbrnou pastu a vývoji inovativních metalizačních materiálů. V této souvislosti se vracíme k technické bílé knize společnosti Risen Energy – Bílá kniha produktů HJT Hyper-ion: Vývoj a aplikace metalizační pasty s nízkým obsahem stříbra – abychom znovu prozkoumali rané strategické poznatky, experimentální ověření a základní přípravy společnosti. Cílem této retrospektivní analýzy je poskytnout kolegům z oboru praktické pohledy vycházející z praktických zkušeností.

I. Předvídavost a systematické plánování: více než pouhá náhrada

Vzhledem k omezeným zásobám stříbra a jeho cenové volatilitě si společnost Risen Energy uvědomila, že pro udržitelný růst je nezbytné přijmout levné kovové alternativy – podobně jako v případě historického přechodu od zlatých k měděným propojovacím prvkům v integrovaných obvodech. Přístup společnosti přesáhl rámec koncepční náhrady a směřoval k systematické implementaci:

Komplexní výběr materiálů: společnost Risen Energy vyhodnotila kandidátské kovy (např. měď, hliník, zinek, nikl) na základě tří kritérií. Je to elektrická vodivost, globální zásoby a stabilita trhu. Měď se ukázala jako nejvhodnější kandidát díky své vysoké vodivosti (5,96×107 S/m), bohatým zásobám a nákladové efektivitě.

Strategická technologická cesta: ačkoli galvanické pokovování nabízí alternativu bez stříbra, společnost Risen Energy upřednostnila pastu s nízkým obsahem stříbra, kde stříbrný plášť obklopuje levné kovové jádro, kvůli její kompatibilitě se stávajícími výrobními linkami a rychlé škálovatelnosti.

Přísné ověření spolehlivosti: bílá kniha ukazuje, že moduly využívající pasty s nízkým obsahem stříbra vykazují vynikající výkonnost z hlediska rychlosti degradace po podrobení testům vlhkého tepla (DH) a teplotním cyklům (TC) s několikrát zvýšenou náročností. V některých případech dokonce překonávají výkonnost modulů využívajících pasty s čistým stříbrem a jejich kapacita výroby energie je srovnatelná s kapacitou modulů s pastami s čistým stříbrem.

II. Od inovace k průmyslové výrobě: vedoucí postavení v hromadné výrobě

Produkty HJT společnosti Risen Energy dosáhly stabilní hromadné produkce ve velkém měřítku na výrobních linkách po několik let. V současné době byla spotřeba čistého stříbra v článcích heterojunkční technologie (HJT) společnosti Risen Energy snížena na 3,9 miligramů na watt (mg/W), což je úroveň, která je na špičce celosvětového žebříčku.

III. Reflexe a výhled do budoucna: pokrok založený na hodnotách

Tento přehled zdůrazňuje tři základní principy, na nichž je založena strategie společnosti Risen Energy:

Přirozená synergie mezi HJT a materiály s nízkým obsahem stříbra: nízkoteplotní výroba HJT, oboustrannost a vynikající pasivace poskytují ideální platformu pro bezpečnou a efektivní inovaci v oblasti metalizace.

Snížení nákladů jako multiplikátor hodnoty: díky integraci optimalizace materiálů s procesní dokonalostí zajišťuje společnost Risen Energy nižší vyrovnané náklady na elektřinu a vyšší návratnost investic bez ohrožení v oblasti spolehlivosti nebo výkonu.

Inovace materiálů jako katalyzátor průmyslu: snížení spotřeby stříbra přesahuje úspory nákladů a představuje paradigmatický posun u fotovoltaické technologie a udržitelnosti.

Děkujeme všem zákazníkům a partnerům za jejich trvalý zájem a důvěru, pokud jde o technologii HJT společnosti Risen Energy. Společnost Risen Energy bude i nadále prosazovat původní cíl „snížení nákladů a zvýšení efektivity", podporovat zavádění technologie HJT do výroby a přispívat značnou silou ke globální energetické transformaci.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2927920/White_paper_of_HJT_Hyper_ion_products_of_Risen_Energy_Development_and_application_of_Low_silver_meta.jpg 

 

Kontakt: Jingxu Li lijx4@risen.com

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice novou expozici Strážci Prahy s konceptem Průvodce 2.0. Návštěvníky čeká videomapping, projekce i...

Černý kouř nad Otrokovicemi. V areálu firmy Toma hoří materiál pod střechou

V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem....

Osm jednotek hasičů likviduje požár v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích. Hoří zde balíky s materiálem umístěným pod zastřešeným prostorem. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu....

10. března 2026  11:12,  aktualizováno  11:31

Třinec si vezme dvousetmilionový úvěr, peníze chce využít na investice

ilustrační snímek

Třinec na Frýdecko-Místecku si vezme úvěr 200 milionů korun. Městu má pomoci s financováním investic, které už jsou projekčně připravené. Přijetí úvěru...

10. března 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Kostelecký pivovar oslaví 25 let obnovy areálu speciálním programem

ilustrační snímek

Pivovar v Kostelci nad Černými lesy u Prahy, jehož součástí je Národní muzeum pivovarnictví, chystá od pátku do neděle u příležitosti 25 let od začátku...

10. března 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Zehnder Tetris: Design inspirovaný pohybem vody, který definuje moderní koupelnu

10. března 2026  11:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policisté našli u Vršovického nádraží v autě granát, řidič byl pod vlivem drog

Policisté zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. V...

Policisté v úterý ráno zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. Posádka měla v autě granát jugoslávské výroby z roku 1975. Řidičova zkouška na omamné látky byla pozitivní.

10. března 2026  10:22,  aktualizováno  11:28

Napsal knihu pro nejmenší čtenáře. Jsou nejlepšími porotci, říká spisovatel

Nová kniha spisovatele Pavla Brycze přináší sedm povídek kluka ze školky s...

Zatímco psaní knih pro dospělé ho vyčerpává, pozitivní energii dobíjí vymýšlením příběhů pro děti. Nová kniha spisovatele Pavla Brycze přináší sedm povídek kluka ze školky s neobyčejnou fantazií....

10. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Divadlo na cucky zavádí hlídání dětí zdarma při vybraných inscenacích

ilustrační snímek

Olomoucké Divadlo na cucky se rozhodlo nabídnout zájemcům hlídání dětí během vybraných divadelních představení. Služba je součástí jeho aktivit v programu...

10. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Knihovna Ústeckého kraje vytvořila on-line čtenářský klub,zájem je poměrně velký

ilustrační snímek

Knihovna Ústeckého kraje vytvořila on-line čtenářský klub. Zájem je poměrně velký. Reaguje na dění po čtenářském maratonu, kdy spontánně vznikla komunita,...

10. března 2026  9:40,  aktualizováno  9:40

Chrudim chce letos rozšířit skatepark o další část pro malé děti

ilustrační snímek

Chrudim chce letos rozšířit skatepark o další část pro malé děti. Ty se na sportovišti, kam je vstup až od 12 let, pletou do cesty starší mládeži, někdy...

10. března 2026  9:35,  aktualizováno  9:35

Začíná druhý ročník soutěže Nachytej AI pro školní projekty s umělou inteligencí

10. března 2026  11:08

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Hradecká policie obvinila dva muže z rozsáhlé výroby a prodeje pervitinu

ilustrační snímek

Královéhradecká policie obvinila dva muže z rozsáhlé výroby a prodeje pervitinu. Drogu podle kriminalistů vyráběli v areálu společnosti v Hradci Králové. Při...

10. března 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Stovky investorů obrali o miliardu. Podvodníci lákali na výnosy z virtuálních měn

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se skupinou společností Cryfin. Podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům celkovou škodu 1,1 miliardy...

10. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.