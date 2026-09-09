Stratosférická platforma společnosti Sceye se vrátila do Spojených států po rekordním stratosférickém letu tam a zpět mezi USA a Japonskem

Společnost Sceye, americká firma působící v oblasti letectví a materiálových věd, která vyvíjí Systémy platforem pro práci ve vysokých nadmořských výškách (HAPS) pro stratosférickou infrastrukturu, dnes oznámila úspěšný návrat své mise test služeb 1 (ST1) do Spojených států po rekordním transpacifickém letu z Nového Mexika do Japonska a zpět. Mise ST1 byla zahájena 9. srpna 2026 a do Japonska dorazila o 13 dní později. Během provozu v Japonsku společnost Sceye předvedla mobilní širokopásmové připojení k neupraveným zařízením prostřednictvím páteřní sítě společnosti SoftBank Corp. a také edge computing (zpracování dat na „okraji" sítě) založený na systému HAPS a komunikaci s drony na podporu vývoje 3D komunikační sítě.
Během své cesty urazil aparát ST1 společnosti Sceye téměř 30.000 km a 4. září 2026 se vrátil nad kontinentální část Spojených států. Dne 5. září 2026 vstoupil ST1 do vzdušného prostoru v blízkosti sídla společnosti Sceye v Moriarty v Novém Mexiku, kde společnost Sceye provedla další testy aparátu a naplánované ukončení mise a sestup.
„Pojmy jako průlomový a historický jen částečně vystihují náš let ST1," říká Mikkel Vestergaard Frandsen, zakladatel a generální ředitel společnosti Sceye. „Tato mise prokázala nejen to, že naše technologie, systémy aparátu, užitečné zatížení a provozní infrastruktura jsou připraveny na poskytování služeb konektivity, ale také to, že budoucnost mimozemské infrastruktury leží ve stratosféře. Právě stratosféra umožní budoucnost s neustálým připojením – včetně zaslíbené země 6G. Země, stratosféra a vesmír, zatímco každá z nich bude využívat své optimální přednosti, společně změní směr lidstva."
Projekt ST1, realizovaný ve spolupráci se společností SoftBank Corp. (TOKYO: 9434, „SoftBank"), předním provozovatelem telekomunikačních a IT služeb v Japonsku i na celosvětové úrovni, představuje první let společnosti Sceye do Asie a průlomový milník na cestě ke komerčnímu nasazení HAPS jako stratosférické infrastruktury. ST1 přepravoval SceyeCELL, první „mobilní vysílač na obloze" svého druhu, navržený k poskytování širokopásmového mobilního připojení s velkým dosahem přímo do standardních zařízení ze stratosféry. Při nasazení v plném rozsahu je jeden systém Sceye HAPS navržen tak, aby pokryl oblast odpovídající přibližně 500 pozemním vysílačům.
Stratosféra nabízí optimální výhled: je dostatečně blízko Zemi pro vysokokapacitní připojení a pozorování, ale zároveň je výška dostatečná pro pokrytí rozsáhlé oblasti. Důležité je, že stratosféra nabízí podmínky podobné těm ve vesmíru, aniž by s tím byly spojeny náklady na pobyt ve vesmíru a nevýhody pobytu na oběžné dráze. Systémy HAPS společnosti Sceye udržují svou výšku a operační oblast ve stratosféře během po sobě jdoucích denních a nočních cyklů a fungují podobně jako geostacionární satelity, pouze jsou 1800krát blíže k Zemi a jejich provoz představuje zlomek nákladů.
Mise ST1 společnosti Sceye byla úspěšná:
- Během měsíční cesty urazila téměř 30.000 km z Nového Mexika do Japonska a zpět do Nového Mexika
- Působila v japonském vzdušném prostoru po dobu více než 7 dnů
- Zůstala nepřetržitě na svém cílovém místě na pobřeží Japonska po delší dobu, přičemž dosáhla poloměru vyhledávání stanice pouhých 5 km
- Provozovala se ve výšce mezi 16,5 a 17 km a zajišťovala telekomunikační služby, komunikaci s drony a nouzovou komunikaci
- Předvedla mobilní širokopásmové připojení ze stratosféry, včetně textových zpráv, hlasových hovorů, přístupu k internetu a streamování videa
- Otestovala nouzová volání pomocí systému nouzových výstrah určeného pro rozsáhlé katastrofy, stejně jako komunikaci s drony
- Byl potvrzen komunikační výkon srovnatelný s pozemními sítěmi při současném snížení rádiového rušení pozemních základnových stanic
- Prostřednictvím serveru nainstalovaného na HAPS provedly společnosti Sceye a SoftBank zpracování dat přímo na platformě, čímž prokázaly průměrnou dobu odezvy zpracování v obou směrech 68 milisekund, což představuje snížení latence komunikace o více než 40 % ve srovnání se zpracováním v cloudu přes internet. Jedná se o první úspěšný test na světě, při kterém byly na platformě HAPS nainstalovány mobilní páteřní síť a webový server pro zpracování dat, což umožnilo provádět zpracování odezvy výhradně na palubě HAPS a výsledky předávat zpět do smartphonů.
ST1 je první let v rámci programu testování služeb společnosti Sceye.
O společnosti Sceye
Společnost Sceye (vyslovuje se „skáj"), založená v roce 2014, je letecká a kosmická firma, která se věnuje rozvoji stratosférické infrastruktury s cílem propojovat lidi a chránit planetu. Sceye je vedoucím podnikem v odvětví systémů vysokohorských platforem (HAPS) a zaměřuje se na univerzální konektivitu, monitorování klimatu, správu přírodních zdrojů a prevenci katastrof.
Kontakt: press@sceye.com