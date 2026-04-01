Strava přidává podporu pro deset dalších jazyků a pokračuje v globálním růstu

Strava, aplikace pro aktivní lidi s více než 195 miliony uživatelů, oznámila podporu deseti dalších jazyků na své platformě. Toto oznámení podtrhuje závazek společnosti poskytovat lokalizovaný uživatelský zážitek v různých částech světa, který umožňuje navazovat nová spojení s místními komunitami, nacházet motivaci a dosahovat svých cílů. Nově podporovanými jazyky jsou:
- Čeština
- Dánština
- Malajština
- Norština (bokmal)
- Polština
- Švédština
- Tagalog
- Thajština
- Turečtina
- Vietnamština
„Díky přidání těchto nových jazyků je Strava mezinárodnější než kdy dříve a umožňuje uživatelům využít plnohodnotný zážitek v aplikaci ve svém rodném jazyce,“ uvedla Louisa Wee, Chief Marketing Officer ve společnosti Strava. „Toto rozšíření je klíčovou součástí naší širší strategie globálního růstu, která zahrnuje regionální partnerství, lokalizované obsahové knihovny a tržně specifické výzvy a programy, jejichž spuštění plánujeme ještě v tomto roce.“
Uživatelé bez předplatného budou moci využívat lokalizované funkce, včetně možnosti sledovat více než 50 aktivit a spojovat se s přáteli, zatímco předplatitelé získají přístup k personalizovaným doporučením tréninků, nástrojům pro vyhledávání a plánování nových tras, motivačním výzvám a soutěžím a také k pokročilejším tréninkovým statistikám, které jim pomohou dosáhnout jejich fitness cílů.
Zdroj: AMI Communications