Strážce. Pro rodinu: Výsledky nárazových testů modelu Tiggo 7 dokládají závazek Chery k bezpečnosti rodiny

Více než jen specifikace: bezpečnost podrobená zkoušce
Ve svém úvodním projevu Liang Yugen, vedoucí divize automobilového průmyslu společnosti Chery, popsal bezpečnost jako základní požadavek pro výrobu vozidel a vstup na globální trhy, nikoli jako volitelnou výbavu. Uvedl, že řada Tiggo 7 získala pět hvězdiček v čínském testu C-NCAP, v testu Euro NCAP, v australském testu ANCAP i v testu ASEAN NCAP. Tyto úspěchy odrážejí přístup společnosti Chery „Někde, pro někde, být někde" a její závazek vůči uživatelům po celém světě.
Působivé rodinné představení a film o cestování v přírodě představily víkendový výlet, než se dění přesunulo do nárazové laboratoře, čímž se test propojil s každodenní bezpečností rodiny.
Živý nárazový test prověřil pevnost vozidla
Po odpočítávání prošel model Tiggo 7 nárazovým testem, který byl živě vysílán na LED obrazovce. Bezpečnostní expert Li Jun poté vstoupil do testovacího prostoru a seznámil hosty s výsledky: při nárazu se automaticky aktivoval systém eCall, který spustil nouzovou pomoc; sloupky A, sloupky B a dveře zůstaly neporušené, aniž došlo k významnému vniknutí do prostoru pro cestující; a předpínače bezpečnostních pásů a airbagy se koordinovaně aktivovaly, aby ochránily figuríny pro nárazové testy.
Příběhy majitelů oživují tento závazek
Během setkání klubu Strážce se majitelé vozů Chery z celého světa podělili o to, jak jim robustní karoserie pomohla přežít nehody nebo jak jim aktivní bezpečnostní prvky pomohly vyhnout se nebezpečí. Jak zaznělo v závěrečném projevu: „Díky společnosti Chery se tyto rodiny vrátily bezpečně domů i v ten nejhorší den. Nebylo to štěstí, ale schopnost. To je Strážce. Pro rodinu."
Na mezinárodním summitu uživatelů Chery 2026 společnost Chery zdůraznila bezpečnost vozidel, zatímco globální představení AiMOGA Robotics se zaměřilo na inteligentní technologie pro rodinný život. V duchu motta „Pro rodinu" bude Chery i nadále uplatňovat přísné testovací standardy a pokročilé bezpečnostní technologie, aby pomohla chránit rodiny na každé cestě.
Kontakt: Zhang Tianyi, zhangtianyi1@mychery.com, +86-15847672664
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59782.