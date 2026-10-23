Strážce. Pro rodinu: Výsledky nárazových testů modelu Tiggo 7 dokládají závazek Chery k bezpečnosti rodiny

Autor:
  14:32
Sledovat Metro na Googlu

Wu-Chu (Čína) 23. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 22. října 2026 uspořádala společnost Chery v nárazové laboratoři Lung-šan ve městě Wu-chu akci „Výzva u bezpečnosti značky Chery" pod heslem Strážce. Pro rodinu. Světová média a osobnosti se silným vlivem na rozhodování v oblasti motorismu a rodiny byly svědky nárazového testu celého vozidla. Model Tiggo 7 úspěšně prošel nárazovým testem při rychlosti 50 km/h s nákladním automobilem, čímž prokázal ochranné vlastnosti své karoserie a zádržných systémů.

Více než jen specifikace: bezpečnost podrobená zkoušce

Ve svém úvodním projevu Liang Yugen, vedoucí divize automobilového průmyslu společnosti Chery, popsal bezpečnost jako základní požadavek pro výrobu vozidel a vstup na globální trhy, nikoli jako volitelnou výbavu. Uvedl, že řada Tiggo 7 získala pět hvězdiček v čínském testu C-NCAP, v testu Euro NCAP, v australském testu ANCAP i v testu ASEAN NCAP. Tyto úspěchy odrážejí přístup společnosti Chery „Někde, pro někde, být někde" a její závazek vůči uživatelům po celém světě.

Působivé rodinné představení a film o cestování v přírodě představily víkendový výlet, než se dění přesunulo do nárazové laboratoře, čímž se test propojil s každodenní bezpečností rodiny.

Živý nárazový test prověřil pevnost vozidla

Po odpočítávání prošel model Tiggo 7 nárazovým testem, který byl živě vysílán na LED obrazovce. Bezpečnostní expert Li Jun poté vstoupil do testovacího prostoru a seznámil hosty s výsledky: při nárazu se automaticky aktivoval systém eCall, který spustil nouzovou pomoc; sloupky A, sloupky B a dveře zůstaly neporušené, aniž došlo k významnému vniknutí do prostoru pro cestující; a předpínače bezpečnostních pásů a airbagy se koordinovaně aktivovaly, aby ochránily figuríny pro nárazové testy.

Příběhy majitelů oživují tento závazek

Během setkání klubu Strážce se majitelé vozů Chery z celého světa podělili o to, jak jim robustní karoserie pomohla přežít nehody nebo jak jim aktivní bezpečnostní prvky pomohly vyhnout se nebezpečí. Jak zaznělo v závěrečném projevu: „Díky společnosti Chery se tyto rodiny vrátily bezpečně domů i v ten nejhorší den. Nebylo to štěstí, ale schopnost. To je Strážce. Pro rodinu."

Na mezinárodním summitu uživatelů Chery 2026 společnost Chery zdůraznila bezpečnost vozidel, zatímco globální představení AiMOGA Robotics se zaměřilo na inteligentní technologie pro rodinný život. V duchu motta „Pro rodinu" bude Chery i nadále uplatňovat přísné testovací standardy a pokročilé bezpečnostní technologie, aby pomohla chránit rodiny na každé cestě.

Kontakt: Zhang Tianyi, zhangtianyi1@mychery.com, +86-15847672664

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59782.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

České lakrosistky sní o olympiádě. Do Los Angeles vede cesta přes Španělsko

Národní tým žen chce z ME v šestkovém lakrosu dovézt cenný kov.

Olympijské hry v Los Angeles se uskuteční v roce 2028, českým lakrosistkám ale začíná pouť pod pět kruhů už za několik dní. Na mistrovství Evropy ve Španělsku budou bojovat o postup na světový...

24. října 2026  11:25,  aktualizováno  12:17

Miliardy míří do železnice v Praze. Roste nejdelší úsek trati na letiště a Kladno

Vizualizace modernizované železniční trati z pražské Ruzyně do Kladna:...

Desítky miliard korun podle vládního návrhu příští rok zamíří do dalšího rozvoje českých železničních tratí a nádraží. Týká se to také řady zásadních drážních projektů v hlavním městě, například...

24. října 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Zlínská zoologická zahrada připravila program v duchu svátku Halloween

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada připravila na období od středy 28. října do neděle 1. listopadu program v duchu keltského svátku Halloween. Areál zahrady rozzáří...

24. října 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

V galerii v Liberci vystavují tři umělkyně z Polska, Slovenska a Česka

ilustrační snímek

V krajské galerii Lázně v Liberci dočasně přibyla díla tří umělkyň ze tří zemí. Na výstavách, které potrvají do března příštího roku, se zabývají ženskou...

24. října 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Sněžce je silný vítr, horní úsek lanovky nejede, vrchol hory je zledovatělý

ilustrační snímek

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Vrchol hory je zledovatělý, řekl ráno ČTK...

24. října 2026  8:47,  aktualizováno  8:47

Na staveništi v Kunraticích našli mrtvolu muže, policie vyloučila vraždu

Na staveništi v pražských Kunraticích našli muže bez známek života. (23. října...

Na staveništi v pražských Kunraticích v pátek ráno našli muže bez známek života. V první fázi vyšetřování policie nemohla vyloučit cizí zavinění. V sobotu informovala, že šlo pravděpodobně o nehodu...

23. října 2026  10:32,  aktualizováno  24. 10. 10:20

Jablek je letos kvůli počasí ve Zlínském kraji málo. Výpadek nahradí Poláci

Ovocnáři ve Zlínské kraji letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší...

Ovocnáři letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší úrodu jablek. Podle odhadů by mohla být jen poloviční. Poptávka zákazníků je přitom značná.

24. října 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Hříšnice Carmen se v Brně probudí z amerického snu. Slavný příběh ožije v nové verzi

Generálka muzikálu Carmen, příběh z New Yorku v Městském divadle Brno. Marco...

První muzikálovou premiéru v nové sezoně uvádí Městské divadlo Brno. Na jevišti ožije v nejnovější verzi jeden z nejslavnějších příběhů – Carmen. Kdo je tato žena? „Výjimečná bytost, prototyp...

24. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Srdcař a legenda. Faber trénuje boxery celý život zdarma, žena pere dresy

Budějovická boxerská legenda Zdeněk Faber (23. října 2026).

Pětapadesát let v ringu, přes čtyřicet let v roli trenéra. A za celou tu dobu žádná finanční odměna. „Alespoň nikdo nemůže říct, že jsem na boxu zbohatl. Ještě do toho celý život cpu vlastní peníze,“...

24. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Z Itálie do Ústí nad Orlicí. Příběh otce přenesl syn na filmové plátno

Robin Bortolin se svým otcem Riccardem během natáčení dokumentu Cizincem napořád

Dvaadvacetiletý Robin Bortolin se rozhodl natočit příběh vlastního otce a během sedmi měsíců práce zjistil, kolik toho o jeho životě dosud nevěděl. Ve svém prvním celovečerním dokumentu Cizincem...

24. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Moravské divadlo a filharmonie v Olomouci připravují bezpečnostní cvičení

ilustrační snímek

Moravské divadlo (MDO) a Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) chystají na začátek příštího týdne bezpečnostní školení a praktické cvičení zaměřené na ochranu...

24. října 2026,  aktualizováno 

Hrázděnka i dům kultury. Památkáři udělovali ocenění za záchranu památek

Kraslická hrázděnka, nejstarší měšťanský dům v Kraslicích na Sokolovsku (24....

Historická hrázděnka v Kraslicích na Sokolovsku slouží komunitnímu životu i kulturním akcím. Letos proto byla oceněna památkáři v soutěži Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro,...

24. října 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×