Streamovací webkamera Genius FaceCam 3000AF s rozlišením 2K QHD a autofokusem

Kamera FaceCam 3000AF je optimalizována pro nejpoužívanější streamovací a konferenční platformy a nabízí jednoduché plug-and-play připojení bez nutnosti instalovat ovladače. Kombinace obrazu s vysokým rozlišením, vestavěného mikrofonu a integrované krytky kamery pro zajištění soukromí z ní dělá praktické a všestranné řešení pro živé vysílání, virtuální schůzky i online výuku.
Hlavní funkce:
- Rozlišení 2K QHD pro ostrý obraz plný detailů
- Video se snímkovou frekvencí 60 FPS pro dokonale plynulý záznam
- Inteligentní automatické ostření pro rychlé a přesné sledování objektu
- Integrovaná krytka kamery pro ochranu soukromí a vestavěný mikrofon
- Připojení plug-and-play bez nutnosti instalace softwaru nebo ovladače
- Dvojitá kompatibilita USB-A a USB-C pro flexibilní připojení
Systémové požadavky:
- Windows 8, 10, 11 nebo novější
- macOS X 10.10 nebo novější
- Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,4 GHz nebo vyšší
- Volný port USB-A nebo USB-C
Technické parametry:
- Typ snímače: 4 Mpx CMOS
- Rozhraní: USB 2.0
- Úhlopříčný úhel zorného pole: 75°
- Typ ostření: Automatické ostření
- Podporovaná rozlišení: 2560 x 1440, 1920 x 1080
- Maximální snímková frekvence: 1080P při 60 snímcích za sekundu
- Délka kabelu 1,5 m
- Vestavěný mikrofon
- Podpora UVC Plug-and-Play
- Kompatibilní s USB-A nebo USB-C
Obsah balení:
- Webová kamera FaceCam 3000AF
- Stativ
- Stručný návod
Cena a dostupnost
Kamera FaceCam 3000AF se prodává za doporučenou cenu 1249 Kč včetně DPH. Více informací najdete na webové stránce produktu https://www.geniusnet.com/cz/products/view/facecam_3000af
O značce Genius
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nově expanduje také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI asistenta Copilot.
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Zdroj: Genius
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.