Střecha Westfield Chodov ožije atmosférou FIFA World Cup 2026

Fotbalové emoce propuknou naplno zítra, 18. června. Pro návštěvníky je připraven přenos klíčového utkání české reprezentace proti Jihoafrické republice. Celý koncept fanzóny je navržen tak, aby propojil špičkové technologie, komfort a pravou sportovní atmosféru přímo v srdci metropole. Vstup na všechny akce ve fanzóně je pro veřejnost zcela zdarma.
„Propojením našich silných značek s tak významnou událostí, jakou je FIFA World Cup, chceme lidem přinést víc než jen pouhé sledování zápasů. Cílem je vytvořit prostor, kde se vášeň pro sport potkává s rodinnou zábavou a komunitním duchem. Věříme, že díky zázemí na střeše Westfield Chodov si fanoušci odnesou nezapomenutelné zážitky,” uvádí Regina Netolická, ředitelka marketingu skupiny Hisense pro Česko a Slovensko.
Program na zítra: Fanděte českému týmu od 15:00
Zápas Česko vs. Jihoafrická republika startuje program fanzóny ve velkém stylu. Návštěvníci se mohou 18. června těšit na odpoledne plné zábavy:
- Přímý přenos zápasu v maximální kvalitě na velkoplošné obrazovce
- Tematické soutěže o oficiální dárky FIFA World Cup v promo stanech partnerů
- Živý DJ po celou dobu akce
- Vystoupení Jana Webera, devítinásobného mistra světa ve freestyle footbagu
- Bubenická show v podání Groove Army
- Interaktivní AI fotokoutek a soutěže
- Prémiové občerstvení a ledové osvěžení.
Od prémiových spotřebičů k podpoře sportu: Značka ASKO v akci
Právě v promo zóně na střeše Chodova se představí také švédská značka ASKO pro náročnější klientelu. Tato značka, jejíž prémiové kuchyňské a prádelní spotřebiče dnes spolehlivě slouží v milionech domácností po celém světě, klade velký důraz na kvalitu a dlouhou životnost svých produktů. Vedle domácích technologií je pro ni klíčový také rozvoj zdravého životního stylu, a proto se dlouhodobě zaměřuje na aktivní podporu fotbalu a sportovního ducha. Její zapojení do pražské fanzóny je tak přirozeným pokračováním této fotbalové filozofie, která přispívá k podpoře týmové sounáležitosti a radosti z pohybu.
Velké finále s Janem Kollerem: 19. července
Vrcholem celého fotbalového svátku bude 19. července, kdy fanzóna zprostředkuje velké finále světového turnaje. Tento den získá mimořádný rozměr díky účasti předních českých fotbalových osobností. Diváci budou moci sledovat vyvrcholení šampionátu po boku historicky nejlepšího střelce české reprezentace Jana Kollera a dalších významných hostů z fotbalového prostředí.
Přijďte si užít fotbalové emoce naplno, podpořit náš národní tým v jedinečném prostředí střešní terasy a zažít atmosféru, která v Praze nemá obdoby.
O společnosti Hisense
Hisense je přední světová značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Byla založena v roce 1969 a aktuálně působí ve více než 160 zemích. Specializuje se na multimediální zboží, domácí spotřebiče a inteligentní informační technologie. Podle agentury Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 a více palců (v období 2023 až 1. čtvrtletí 2026). Jakožto tvůrce technologie RGB MiniLED vede společnost Hisense i nadále inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jakožto oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.
Zdroj: cz.hisense.com