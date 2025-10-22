Střední Evropa staví obranu proti dronům. Česká, slovenská a polská řešení míří na světové trhy

Podle Bloomberg přesáhne globální trh proti-dronových systémů do roku 2030 hodnotu 12 mld. USD, z čehož může region těžit díky poptávce i exportnímu potenciálu.
Česko patří v k průkopníkům v counter-UAS: Retia (CSG) s ReCas, URC Systems a veřejně obchodovaný výrobce dronů Primoco UAV SE. Současně Polsko masivně modernizuje armádu; PGZ a WB Group investují miliardy do detekce a rušení UAV. Slovensko sází na spolupráci a výzkum: EVPÚ Defence a InMeco propojují civilní a vojenské týmy. „Protidronové systémy se stávají novým pilířem evropské obrany,“ potvrzují analytici Tradeinfo.cz.
Střední Evropa vstupuje do éry – stává se regionem, který obranné technologie vyvíjí, vyrábí i vyváží.
Zdroj: Tradeinfo.cz