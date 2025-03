Středoevropský think tank CEIAS členem evropského konsorcia pro podporu čipové diplomacie

Středoevropský institut asijských studií (CEIAS), nadnárodní think tank, který minulý rok otevřel svou kancelář i v Praze, je členem konsorcia, které bylo vybráno Evropskou komisí k realizaci pilotního projektu „Iniciativa na podporu čipové diplomacie“. Tento 18měsíční projekt, spolufinancovaný Generálním ředitelstvím pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT), propojuje odborné znalosti partnerů v konsorciu Institut Montaigne (koordinátor), Centre for Security, Diplomacy and Strategy (CSDP) a EU Institute for Security Studies (EUISS).

Projekt si klade za cíl posílit hodnocení rizik a sdílení informací v oblasti polovodičů napříč EU, zlepšit koordinaci mezi zúčastněnými stranami, a podpořit vznik expertních partnerství s klíčovými hráči, jako jsou USA, Japonsko, Jižní Korea, Singapur, Tchaj-wan, ale také s novými aktéry, jako jsou Indie a země ASEAN.

V rámci projektu bude konsorcium organizovat dialogy mezi průmyslem, výzkumnými organizacemi a think-tanky, pořádat veřejné konference a poskytovat evropským aktérům odborné analýzy, které jim pomohou lépe se orientovat v geopolitických rizicích. Členové konsorcia budou pravidelně informovat Evropskou komisi o výzvách, kterým čelí evropský polovodičový průmysl, a zároveň budou pracovat na posilování povědomí o evropských průmyslových a inovačních schopnostech s cílem přilákat investice a talenty.

CEIAS v rámci konsorcia povede vývoj interaktivní mapy polovodičového ekosystému EU, která pomůže zvýšit informovanost o evropském polovodičovém ekosystému a implementaci Chips Act. V prosinci 2025 bude CEIAS také organizovat veřejnou konferenci v Praze, která se zaměří na roli střední Evropy v budoucnosti polovodičového průmyslu EU. Experti a expertky CEIAS budou také spolupracovat na dalších výzkumných a advokačních aktivitách v rámci konsorcia.

Pro další informace kontaktujte Filipa Šeboka (sebok@ceias.eu), koordinátora zapojení CEIAS do projektu.