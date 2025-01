Středoškoláci v lednu otestují své digitální kompetence

8:49

Ostrava 7. ledna 2025 (PROTEXT) - Digitální dovednosti českých středoškoláků prověří DemocraTICon 2025. On-line test klíčových znalostí a schopností českých studentů se koná 27. ledna. Z každého kraje postoupí nejúspěšnější tým do finále a vítězové se mohou těšit na poznávací zájezd do sídla Evropského parlamentu. Do soutěže se mohou registrovat všechny střední školy, učiliště a konzervatoře až do 10. ledna 2025.