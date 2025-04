Street art festival Město=Galerie míří do šesti českých měst. Devátý ročník opět přinese umění do veřejného prostoru.

Kurátorsky pečlivě vybraní umělci vytvoří zajímavé muraly na vybraných stěnách. Festival vzniká ve spolupráci s městskými úředníky, kteří pomohli vybrat vhodné lokality pro tato umělecká díla. Jako specialitu organizátoři přináší do měst Projekt Ihrisko, kde se vybrané hřiště promění v živý prostor plný barev, kreativity a umění, které oživuje veřejný prostor a propojuje komunitu.

Akce však není jen o vizuálního umění. Každá zastávka nabídne bohatý doprovodný program v podobě přednášek pro školy a workshopů pro veřejnost, hudebních vystoupení a jedinečné možnosti sledovat umělce přímo při tvorbě jejich děl.

Město=Galerie má zahřívací kolo již na velký pátek, na Poděbradském Žižkově. Další zastávky má v květnu, a to v Turnově, následně v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. V červnu zavítá do Nymburka, na začátku srpna zastaví v Poděbradech a v září pak zamíří do Mladé Boleslavi a poté do Dvora Králové nad Labem.

Projekt Město = Galerie vytváří platformu pro etablované i začínající umělce, kteří mohou nejen prezentovat svůj talent, ale také aktivně zapojit veřejnost do světa street artu. Cílem festivalu je prohloubit uznání pouličního umění a zdůraznit jeho význam při formování vizuální identity městského prostředí. Projekt se také dlouhodobě těší podpoře Středočeského kraje, který tímto způsobem přispívá k rozvoji veřejného prostoru a podpoře street artu jako formy současného umění, které obohacuje městské prostředí. Projekt také opětovně získal záštitu paní Hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

Díky své dlouholeté tradici a neustávající oddanosti městskému umění zůstává Město = Galerie klíčovým hybatelem v oblasti urban artu. Projekt zanechává trvalé umělecké dědictví, které mohou současné i budoucí generace nejen obdivovat, ale i aktivně se na něm podílet.

Aktuální informace a celý program najdou návštěvníci na sociálních sítích - facebooku nebo instagramu @mestogalerie a nebo webových stránkách www.mestogalerie.cz.

Přesné termíny:

18.4. 2025 = Poděbrady Žižkov

7.5. - 11.5. 2025 = Turnov

21.5. - 25.5.2025 = Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

18.6. - 22.6.2025 = Nymburk

28.7. - 3.8.2025 = Poděbrady

1.9. - 7.9.2025 = Mladá Boleslav

24.9. - 28.9.2025 = Dvůr Králové nad Labem

Kontakt pro média:

Lukáš Kladívko - ředitel a kurátor, tel.: 776 227 698

Jakub Jandora - produkce, tel.: 775 669 006

mail: mestogalerie@gmail.com